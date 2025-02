«C'est dur de trouver les mots pour qualifier le week-end qu'on vient de vivre»

Après le triplé, le doublé : les skieurs suisses ont poursuivi leur razzia à Crans-Montana ce dimanche. Marco Odermatt a survolé le super-G pour s'offrir une huitième victoire cette saison, tandis qu'Alexis Monney a confirmé son excellent état de forme en prenant la deuxième place.

Clara Francey, à Crans-Montana Clara Francey

Ce week-end sur le Haut-Plateau, devant leur public, les Suisses n'auront laissé que des miettes à leurs adversaires. Après un triplé historique en descente samedi, les skieurs helvétiques ont poursuivi sur leur lancée lors du super-G dominical. «Seulement» deuxième la veille, Marco Odermatt s'est imposé devant Alexis Monney pour offrir à la Suisse son cinquième doublé cette saison dans les épreuves de vitesse.

A l'heure de l'interview, les spécialistes de vitesse helvétiques peinaient à trouver les mots pour qualifier le week-end qu'ils venaient de vivre en terres romandes. Retrouvez leurs réactions après le super-G de dimanche.

Vainqueur du super-G Marco Odermatt

«C'est incroyable, ça continue. C'est magnifique de gagner ici. Ce week-end était aussi très important pour moi au niveau des classements, alors je suis très heureux du résultat. Et mentalement, ça fait du bien de savoir qu'on est capable de briller ici. Mais je sais aussi que les conditions aux Mondiaux 2027, qui se disputeront au début du mois de février, seront bien différentes. Et en deux ans, beaucoup de choses peuvent changer. Regardez l'évolution de Franjo et d'Alexis ces deux dernières années. Aujourd'hui, ils font partie des trois meilleurs descendeurs du monde.»

2e du super-G Alexis Monney

«C'était vraiment incroyable. Je sentais que je skiais bien, mais je ne savais pas si ça allait suffire ou pas. Au final, je suis hyper content. Surtout qu'au début de la semaine, en voyant la piste, je me suis dit : ‹Boh, ça ne va peut-être pas être pour moi, ça me paraît un peu facile›. Mais aujourd'hui, je me suis à nouveau fait monstre plaisir sur les skis, c'était vraiment incroyable. Ça fait un petit moment que je travaille sur la glisse et j'arrive gentiment à trouver comment je dois skier et les intentions que je dois mettre. Après, il y a la confiance et le flow qui aident.»

«Je ne m'attendais pas à pareille fête. C'est dur de trouver les mots pour qualifier le week-end qu'on vient de vivre. Après les Mondiaux, pouvoir faire deux podiums en Suisse, surtout en Suisse romande, c'est magnifique. Je n'irais pas jusqu'à dire comme Nils Allègre que c'étaient les championnats de Suisse, ce serait méchant pour les autres nations.»

7e du super-G Franjo von Allmen

«J'ai toutes les raisons d'avoir le sourire : hier je gagne et aujourd'hui je fais top 10. Si je n'oublie pas d'où je viens, je ne peux être que satisfait de ce résultat. Encore une fois, deux Suisses ont livré la marchandise. C'est vraiment un plaisir d'évoluer dans cette équipe, c'est super motivant. Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est vraiment cool. Je pense que, surtout hier, ce triplé devant notre public était quelque chose d'exceptionnel, ça n'arrive pas tous les jours. On a reçu énormément d'émotions en retour de la part des gens, c'était vraiment beau. Je crois qu'il faudra encore un ou deux jours pour réaliser tout ça.»

22e du super-G Justin Murisier

«J'avais à coeur de bien faire devant mon public, surtout que je suis dans une bonne forme, que j'ai fait une bonne saison jusque-là, mais malheureusement ça s'est passé autrement. Maintenant, il faut essayer de trouver du positif, sur quoi je dois travailler pour repartir du bon pied à Kvitfjell. Aujourd'hui, en super-G, j'avais vraiment une bonne vitesse. Je fais une erreur à l'intermédiaire qui me coûte facilement 7-8 dixièmes et ça ne pardonne pas. Mais au moins la vitesse était là aujourd'hui, contrairement à hier. Pour Swiss-Ski, le public, Crans-Montana, ce triplé et ce doublé, c'est incroyable, mais moi je ne gagne pas de la reconnaissance en étant le collègue de ceux qui font des podiums.»

27e du super-G Loïc Meillard

«Comme un peu tous mes super-G cette année, ce n'était pas encore ça aujourd'hui. Il manque un bon sentiment pour pouvoir accélérer. Comme lors de mes dernières courses, il y avait certains passages où je me sentais à l'aise et d'autres, où ce n'est pas mal skié mais ça n'accélère pas comme il faudrait. Il me manque sûrement un peu de kilomètres et un peu de confiance en super-G. Mais c'était fou de voir tout ce monde qui était là pour nous.»