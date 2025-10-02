«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sécurité dans le ski alpin «C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures

Clara Francey, à Dübendorf

2.10.2025

Depuis le tragique accident de l'Italien Matteo Franzoso, la question de la sécurité dans le ski alpin est plus que jamais au cœur des discussions. Conviée mercredi à Dübendorf en marge de la traditionnelle journée de remise du matériel de Swiss-Ski, la presse helvétique a naturellement voulu connaître l'avis des stars du ski suisse sur le sujet.

Arnaud Boisset : «Après une telle tragédie, on remet tout en question»

Arnaud Boisset : «Après une telle tragédie, on remet tout en question»

Au micro de blue Sport, les skieurs valaisans Arnaud Boisset et Justin Murisier racontent leurs pensées et émotions à l'annonce du tragique décès de Matteo Franzoso après une chute à l'entraînement au Chili.

02.10.2025

Clara Francey, à Dübendorf

02.10.2025, 10:45

02.10.2025, 11:27

«En tant qu'athlète, c'est compliqué», estime Arnaud Boisset. «D'un côté, on doit être capable de risquer notre vie pour performer et donc gagner notre vie, mais de l'autre, on aimerait se protéger de blessures qui pourraient avoir un impact sur le reste de notre existence. C'est un sujet délicat», juge le Martignerain de 27 ans, qui s'apprête à faire son retour après un hiver quasi blanc en raison de sa terrible chute à Beaver Creek le 5 décembre 2024.

Beaver Creek. Une commotion cérébrale et des contusions pour Arnaud Boisset

Beaver CreekUne commotion cérébrale et des contusions pour Arnaud Boisset

Sport extrême

Pour Justin Murisier, il convient également de replacer le contexte et de souligner le travail déjà accompli. «Il y a dernièrement eu énormément de critiques sur la sécurité et, à mon goût, il y en a eu beaucoup trop, parce que ça reste un sport extrême que nous pratiquons et que j'ai l'impression que la FIS fait son maximum, en compétition en tout cas. Ces dernières années, on a par exemple vu arriver des protections comme les airbags et les sous-vêtements anti-coupure, donc il ne faut pas toujours mentionner le négatif. Maintenant, c'est vrai qu'il reste des progrès à faire, notamment sur les casques», explique le Bagnard de 33 ans.

Sur la tête des skieurs, le problème est réel : la dernière révision du règlement de la FIS sur les casques date d'il y a plus de dix ans et les cerveaux des athlètes restent très peu protégés, comme l'a récemment révélé une enquête publiée dans le «Matin Dimanche». «C'est un peu la honte, pour ne pas dire le folklore quand on pense qu'on a une certification de 2013 pour nos casques, mais je pense qu'à la FIS, s'ils ne veulent pas passer pour des clowns, ils vont rapidement réagir», évalue Justin Murisier. Ce que la championne du monde de slalom Camille Rast espère, elle qui souffre des chocs des piquets contre sa tête en géant.

«Je vais les faire souffrir». Camille Rast et Malorie Blanc transpirent avant l'hiver

«Je vais les faire souffrir»Camille Rast et Malorie Blanc transpirent avant l'hiver

Fatalistes, mais pas suicidaires

Marco Odermatt et Alexis Monney rejoignent leurs coéquipiers valaisans sur le fait que le risque zéro n'existe pas dans ce sport. «Il sera, je pense, malheureusement impossible d'éviter les grosses blessures au regard des vitesses auxquelles on va en descente», juge le Fribourgeois de 25 ans. «Il faudrait qu’on mette le frein à main, mais on a tous envie de gagner donc…».

Si tous s'accordent à dire que le risque ne peut être totalement éliminé dans le ski, il peut et doit être réduit, surtout lors des entraînements. «Le jour de l'accident de Matteo Franzoso, on s'est aussi entraîné, il manquait également des filets, il y avait aussi des cailloux pas loin», confie Arnaud Boisset, qui était en camp avec l'équipe suisse de vitesse à quelques kilomètres seulement du lieu du drame.

Drame en ski alpin. L'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement

Drame en ski alpinL'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement

«Nous, athlètes, sommes un peu pieds et poings liés face à cette situation, car on ne peut pas faire grand-chose. Mais c'est urgent d'agir. Il faut que les décideurs, je parle des fédérations et des équipementiers, prennent des décisions concrètes pour améliorer la sécurité. C'est une question de moyens, humains comme financiers. On ne doit pas faire de sacrifices sur la sécurité», poursuit-il.

Solutions évoquées

En ce sens, Marco Büchel a, dans une lettre ouverte publiée sur ses réseaux sociaux, appelé la FIS à «investir de l'argent au nom de la sécurité». L'ancien skieur liechtensteinois propose «la création d'un fonds pour le ski, afin d'aider les fédérations à installer des filets de sécurité aux endroits critiques». De son côté, Justin Murisier avance une autre idée : «Faire des centres d'entraînement pourrait être une solution. Après, il faut trouver des stations qui acceptent de fermer des pistes à l'année et ça ce n'est pas simple».

Décès de Matteo Franzoso. Le ski alpin italien tire la sonnette d’alarme et propose une solution

Décès de Matteo FranzosoLe ski alpin italien tire la sonnette d’alarme et propose une solution

En définitive, la sécurité dans le ski alpin progresse, mais reste incomplète. Aucune solution miracle ne pourra toutefois tout résoudre.

Les plus lus

«C'est la honte» - Les stars du ski suisse réclament des mesures
Des médecins qui n'ont plus le droit d'exercer à l'étranger sont actifs en Suisse
Nobel de la paix: quelles sont les réelles chances de Trump?
Blatten, entre désolation et désir de reconstruction
La cause du décès de la femme repêchée dans le lac de Constance est connue
Enseignant à l'école primaire, il commet des actes d'ordre sexuel sur des élèves