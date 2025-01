La reine américaine du ski Mikaela Shiffrin fait jeudi soir son grand retour en Coupe du monde, lors du slalom de Courchevel, où elle tentera de retrouver des repères et de l'intensité entre les piquets, deux mois pile après sa grave blessure à l'abdomen.

Meilleure skieuse de l'histoire avec 99 victoires en Coupe du monde, un record absolu, Shiffrin filait tout droit vers un 100e succès fin novembre lors du géant de Killington (Etats-Unis) lorsqu'elle a chuté et a été perforée par un objet non identifié (surement ses bâtons ou l'attache d'un filet de sécurité) au niveau des muscles abdominaux obliques, une blessure improbable en ski.

Victime d'une «sévère blessure musculaire» et d'une plaie «profonde» au ventre, qui n'est pas passée loin de son colon, la star américaine a été brutalement stoppée dans sa quête de victoires, sa saison étant même un temps mise en sursis.

«On ne savait pas vraiment si je pourrais revenir dès cette saison mais j'ai pu retourner sur la neige et m'entraîner un petit peu la semaine passée», a finalement annoncé la semaine dernière la skieuse âgée de 29 ans. «Donc je vais partir en Europe dans les prochains jours pour ma première (épreuve de) Coupe du monde», a-t-elle ajouté sur la chaîne américaine NBC.

Pas «100% rétablie»

C'est donc à Courchevel, où a lieu jeudi soir la dernière course de Coupe du monde avant les Mondiaux (4-16 février), que Shiffrin renfilera un dossard.

De là à être aussitôt compétitive ? «Je pense que je vais devoir faire avec les conséquences de cette blessure jusqu'à la fin de l'hiver mais ce n'est pas douloureux», a-t-elle rassurée sur NBC. «J'ai pu reprendre un peu de mes forces donc, physiquement, je vais très bien.»

«La prochaine étape était de retrouver la compétition», a-t-elle ajouté quelques jours plus tard dans une interview au média spécialisé Ski Racing. «Ca ne veut pas dire que je suis 100% rétablie, il va falloir continuer à travailler sur la guérison, notamment sur la cicatrisation et la raideur» des muscles.

«La technique et les chronos reviennent à chaque nouvelle manche que je skie», a-t-elle précisé. «C'est le genre de choses auxquelles il ne faut pas trop réfléchir, mais il faut simplement profiter de pouvoir de nouveau prendre le départ d'une course.»

Si elle revient en étant compétitive dans sa discipline de prédilection, Shiffrin peut même décrocher en Savoie cette fameuse 100e victoire et marquer encore plus l'histoire de son sport.

La quintuple vainqueur du gros globe, septuple championne du monde et double championne olympique, pourrait aussi enchaîner avec les Mondiaux de ski, qui débutent le 4 février à Saalbach, en Autriche.

Avant de se blesser, Shiffrin avait remporté les deux premiers slaloms de l'hiver à Levi (Finlande) et à Gurgl (Autriche). En son absence -doublée de celle de l'autre star de la discipline Petra Vlhova, blessée-, c'est la Suissesse Camille Rast qui a pris la tête du classement de la spécialité, avec six top 5 en autant de courses, dont trois podiums et deux victoires.