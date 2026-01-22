Marco Schwarz disputera pour la première fois de sa carrière un super-G à Kitzbühel vendredi. Le polyvalent autrichien veut briller sur la Streif et envisage même de participer un jour à la descente.

Marco Schwarz sur la Streif à l'entraînement. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann et Pascal Vogel, Kitzbühel ATS

Mercredi, deuxième entraînement de descente à Kitzbühel. Marco Schwarzt franchit la ligne d'arrivée, salue le public sous un soleil royal avant de lever son pouce. Peu après, l'Autrichien se tient dans l'aire d'arrivée de Kitzbühel devant les micros des journalistes.

Il n'a même pas besoin de parler: son large sourire et ses yeux brillants décrivent parfaitement son état d'esprit. Il a l'air d'un enfant qui vient de réussir une épreuve de courage. Ou tout simplement de quelqu'un qui vient de dompter la Streif pour la première fois.

«Ca m'a vraiment plu»

«Quand j'ai glissé pour la première fois vers la Mausefalle, j'ai réalisé que c'était quand même bien différent qu'à la télévision», confie Marco Schwarz à Keystone-ATS. «Mais honnêtement, c'était cool, ça m'a vraiment plu.»

Le skieur de 30 ans serait bien remonté immédiatement pour redescendre la Streif. Mais lorsqu'on lui fait remarquer qu'il n'a qu'à s'élancer samedi en descente, «Blacky» secoue la tête: «Après une semaine passée au lit, je ne suis pas encore prêt pour samedi.»

L'Autrichien a en effet dû renoncer aux courses de Wengen le week-end dernier en raison d'une gastro-entérite. A Kitzbühel, il ne s'alignera donc que vendredi en super-G et dimanche en slalom. «Aujourd'hui, c'était un bon test. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je suis ouvert à davantage», glisse-t-il.

Encore lié au slalom

Des propos qui trahissent quelqu'un qui a pris goût à la vitesse. A raison, puisque Marco Schwarz a remporté le dernier super-G auquel il a pris part, le 27 décembre à Livigno. En Italie, il a empêché un triplé suisse en devançant Alexis Monney, Franjo von Allmen et Marco Odermatt pour signer sa première victoire dans une discipline de vitesse en Coupe du monde.

Taquin, «Odi» lui a alors lancé qu'il pouvait désormais «laisser tomber les skis de slalom». Cette remarque faisait référence à un échange intervenu quelques jours plus tôt à Alta Badia, où Schwarz a acté son retour au sommet près de deux ans après sa grave blessure au genou droit en remportant le géant.

Le slalom, autrefois sa discipline de prédilection, ne lui réussit plus. Il ne compte cette saison qu'un seul top 10 entre les piquets serrés. A Madonna di Campiglio, où il n'est même pas parvenu à se qualifier pour la deuxième manche, il a déclaré vouloir réfléchir à la suite à donner dans cette discipline.

Alors, le vainqueur du globe de cristal de la spécialité en 2021 va-t-il arrêter le slalom? «Je n'arrive pas encore à lâcher prise. Cette saison, je finirai les slaloms, c'est sûr. Je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup à aller chercher.»

Marco Schwarz n'arrive pas à expliquer pourquoi rien ne fonctionne en slalom alors qu'il s'impose en géant et en super-G. «Il y a quelques années, c'était exactement l'inverse. Je prenais le départ en slalom en sachant précisément ce que je devais faire. Actuellement, je cherche encore un peu», dit-il. La densité actuelle en slalom, qu'il juge «incroyablement brutale», est peut-être l'une des raisons.

Nouveau duel avec «Odi»?

Il reste donc deux disciplines dans lesquelles Schwarz peut faire mal aux Suisses. Une situation qu'il connaissait bien avant sa lourde chute de décembre 2023 à Bormio. À l'époque, il menait même le classement général de la Coupe du monde devant Odermatt et un duel passionnant semblait se dessiner.

Menacer à nouveau le Nidwaldien comme il y a deux ans n'est toutefois pas encore réaliste. «Ce serait évidemment génial pour le public. Mais pour l'instant, ‹Odi› est au top de sa forme trop forte alors que moi je ne suis pas encore exactement là où je le souhaiterais», estime l'actuel 7e du général, qui pointe à 640 points d'Odermatt.

Marco Schwarz préfère pour l'instant se concentrer sur les défis immédiats, à commencer par les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février). Le fait que les courses masculines se déroulent à Bormio ne lui pose aucun problème. «Je suis en paix avec Bormio, je n'ai pas de pensées négatives liées à cet endroit.» Le choc avait été énorme à l'époque, mais il se dit désormais prêt pour une revanche.

Reste à voir s'il parviendra à vaincre ses démons en slalom. En super-G et en géant, en revanche, il se présentera «avec une grosse confiance». Et qui sait, les résultats décevants des Autrichiens cette saison pourraient même lui ouvrir la porte d'un départ en descente: «Je ne l'exclus pas. Mais pour cela, beaucoup de choses doivent vraiment s'aligner.»