  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Marco Schwarz découvre la Streif «C'est quand même bien différent qu'à la télévision»

par Michael Lehmann et Pascal Vogel, Kitzbühel

22.1.2026 - 11:52

Marco Schwarz disputera pour la première fois de sa carrière un super-G à Kitzbühel vendredi. Le polyvalent autrichien veut briller sur la Streif et envisage même de participer un jour à la descente.

Marco Schwarz sur la Streif à l'entraînement.
Marco Schwarz sur la Streif à l'entraînement.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann et Pascal Vogel, Kitzbühel

22.01.2026, 11:52

Mercredi, deuxième entraînement de descente à Kitzbühel. Marco Schwarzt franchit la ligne d'arrivée, salue le public sous un soleil royal avant de lever son pouce. Peu après, l'Autrichien se tient dans l'aire d'arrivée de Kitzbühel devant les micros des journalistes.

Il n'a même pas besoin de parler: son large sourire et ses yeux brillants décrivent parfaitement son état d'esprit. Il a l'air d'un enfant qui vient de réussir une épreuve de courage. Ou tout simplement de quelqu'un qui vient de dompter la Streif pour la première fois.

«Ca m'a vraiment plu»

«Quand j'ai glissé pour la première fois vers la Mausefalle, j'ai réalisé que c'était quand même bien différent qu'à la télévision», confie Marco Schwarz à Keystone-ATS. «Mais honnêtement, c'était cool, ça m'a vraiment plu.»

Le skieur de 30 ans serait bien remonté immédiatement pour redescendre la Streif. Mais lorsqu'on lui fait remarquer qu'il n'a qu'à s'élancer samedi en descente, «Blacky» secoue la tête: «Après une semaine passée au lit, je ne suis pas encore prêt pour samedi.»

Kitzbühel. Marco Odermatt désavantagé ? «C'est une Streif plutôt facile»

KitzbühelMarco Odermatt désavantagé ? «C'est une Streif plutôt facile»

L'Autrichien a en effet dû renoncer aux courses de Wengen le week-end dernier en raison d'une gastro-entérite. A Kitzbühel, il ne s'alignera donc que vendredi en super-G et dimanche en slalom. «Aujourd'hui, c'était un bon test. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je suis ouvert à davantage», glisse-t-il.

Encore lié au slalom

Des propos qui trahissent quelqu'un qui a pris goût à la vitesse. A raison, puisque Marco Schwarz a remporté le dernier super-G auquel il a pris part, le 27 décembre à Livigno. En Italie, il a empêché un triplé suisse en devançant Alexis Monney, Franjo von Allmen et Marco Odermatt pour signer sa première victoire dans une discipline de vitesse en Coupe du monde.

Livigno. Triplé raté ! Schwarz empêche une nouvelle razzia des Helvètes

LivignoTriplé raté ! Schwarz empêche une nouvelle razzia des Helvètes

Taquin, «Odi» lui a alors lancé qu'il pouvait désormais «laisser tomber les skis de slalom». Cette remarque faisait référence à un échange intervenu quelques jours plus tôt à Alta Badia, où Schwarz a acté son retour au sommet près de deux ans après sa grave blessure au genou droit en remportant le géant.

Le slalom, autrefois sa discipline de prédilection, ne lui réussit plus. Il ne compte cette saison qu'un seul top 10 entre les piquets serrés. A Madonna di Campiglio, où il n'est même pas parvenu à se qualifier pour la deuxième manche, il a déclaré vouloir réfléchir à la suite à donner dans cette discipline.

Alors, le vainqueur du globe de cristal de la spécialité en 2021 va-t-il arrêter le slalom? «Je n'arrive pas encore à lâcher prise. Cette saison, je finirai les slaloms, c'est sûr. Je suis convaincu qu'il y a encore beaucoup à aller chercher.»

Marco Schwarz n'arrive pas à expliquer pourquoi rien ne fonctionne en slalom alors qu'il s'impose en géant et en super-G. «Il y a quelques années, c'était exactement l'inverse. Je prenais le départ en slalom en sachant précisément ce que je devais faire. Actuellement, je cherche encore un peu», dit-il. La densité actuelle en slalom, qu'il juge «incroyablement brutale», est peut-être l'une des raisons.

Nouveau duel avec «Odi»?

Il reste donc deux disciplines dans lesquelles Schwarz peut faire mal aux Suisses. Une situation qu'il connaissait bien avant sa lourde chute de décembre 2023 à Bormio. À l'époque, il menait même le classement général de la Coupe du monde devant Odermatt et un duel passionnant semblait se dessiner.

Menacer à nouveau le Nidwaldien comme il y a deux ans n'est toutefois pas encore réaliste. «Ce serait évidemment génial pour le public. Mais pour l'instant, ‹Odi› est au top de sa forme trop forte alors que moi je ne suis pas encore exactement là où je le souhaiterais», estime l'actuel 7e du général, qui pointe à 640 points d'Odermatt.

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Marco Schwarz préfère pour l'instant se concentrer sur les défis immédiats, à commencer par les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février). Le fait que les courses masculines se déroulent à Bormio ne lui pose aucun problème. «Je suis en paix avec Bormio, je n'ai pas de pensées négatives liées à cet endroit.» Le choc avait été énorme à l'époque, mais il se dit désormais prêt pour une revanche.

Reste à voir s'il parviendra à vaincre ses démons en slalom. En super-G et en géant, en revanche, il se présentera «avec une grosse confiance». Et qui sait, les résultats décevants des Autrichiens cette saison pourraient même lui ouvrir la porte d'un départ en descente: «Je ne l'exclus pas. Mais pour cela, beaucoup de choses doivent vraiment s'aligner.»

Les plus lus

Trump a tenté «d'inverser les résultats de l'élection» de 2020
La Suisse trop «réactive» face aux Etats-Unis
Huées et interruption avant le dessert: le dîner exclusif du WEF dérape!
Marco Odermatt désavantagé ? «C'est une Streif plutôt facile»
Six mois et puis s’en va : Alisha Lehmann change déjà d’air
Trump et le Groenland: ce que l'on sait sur cet accord en 4 points