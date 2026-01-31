Pour le moment, l’hiver millésime 2025-2026 de Justin Murisier s’apparente à un véritable chemin de croix. Pas retenu pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina, le Valaisan a maintenant trois semaines devant lui pour retravailler ses fondamentaux. En commençant par un bon résultat à Crans-Montana ce dimanche ?

Justin Murisier traverse une période compliquée. ats

Grégoire Galley, à Crans-Montana Gregoire Galley

Vainqueur de la descente de Beaver Creek en novembre 2024, Justin Murisier trustait les places d’honneur en descente la saison passée, terminant même au 7e rang du classement général de la discipline. Malheureusement, alors qu’il surfait sur la vague du succès, une vilaine blessure au dos l’a contraint à passer sur le billard en mai dernier, le privant ainsi de précieux jours d’entraînement durant l’été.

Conséquence : ce pépin physique a empêché le Bagnard de 34 ans d’aborder dans de bonnes dispositions cette saison olympique. Avec une 16e place décrochée à Val Gardena comme meilleur résultat, Murisier n’a logiquement pas réussi à composter son billet pour Milan-Cortina.

Philosophe, il ne s’en formalise pas pour autant. «Au début de la saison, j’avais beaucoup d’objectifs et pas seulement d’aller aux Jeux olympiques. Malheureusement, cela ne s’est pas passé comme je le souhaitais. Maintenant, il y a des choses bien plus dramatiques que de ne pas aller aux JO. J'ai déjà eu la chance de participer aux trois dernières joutes olympiques. C’est une déception personnelle mais je ne vais pas venir pleurer dans les médias», a-t-il expliqué samedi en zone mixte après l’unique entraînement de la descente de Crans-Montana prévue dimanche.

Guerrier

A l’issue de cette course où il espère faire bonne figure malgré son manque de résultats, Justin Murisier aura trois semaines pour peaufiner sa forme afin de retrouver la lumière. Alors que ses collègues lutteront pour les médailles en Italie, le Bagnard entend s’éloigner du ski pendant quelques jours pour se recentrer sur lui-même avant d’effectuer plusieurs entraînements physiques. «Durant cette période, il va falloir essayer de comprendre ce qui ne fonctionne pas. J’ai quasiment le même matériel que l’année passée, le problème ne se situe donc pas à ce niveau. Je pense qu’il y a plusieurs petits soucis et on sait que quand la confiance manque, on a plus tendance à réfléchir et à ne pas trouver les bonnes solutions», a indiqué le skieur de Prarreyer.

Le plan de Justin Murisier est donc de retrouver les clés de la réussite durant ce laps de temps avec l’espoir de se battre à nouveau pour des top-10. «J’espère vraiment bien finir la saison pour pouvoir repartir sur de bonnes bases en vue de l'année prochaine», a conclu le guerrier valaisan.

