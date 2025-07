«Cette histoire ne doit jamais tomber dans l'oubli» - Vreni Schneider célébrée

Un musée consacré à Vreni Schneider doit ouvrir au cœur de son village natal d'Elm (GL). La légendaire skieuse suisse a chez elle de nombreux souvenirs qu'elle a mis à disposition pour les exposer.

Vreni Schneider a gardé chaque dossard et chaque combinaison de course, a-t-elle déclaré dans une émission régionale de la radio-télévision alémanique SRF. Le temps est maintenant venu de se séparer de tous ces souvenirs, a ajouté la triple championne olympique.

Selon le reportage de la SRF, deux Glaronnaises ont approché Vreni Schneider avec l'idée d'un musée. D'abord sceptique, l'ex-skieuse craignait que cela n'arrive peut-être 30 ans trop tard. Mais la sexagénaire a finalement accepté: «Il n'est peut-être jamais trop tard».

Et c'est ainsi qu'à l'avenir – 30 ans après la retraite sportive de Vreni Schneider – toutes les médailles, globes de cristal, combinaisons de course, dossards, skis de course et autres objets de la skieuse glaronnaise seront exposés – et ce dans son village natal d'Elm, où elle vit encore aujourd'hui.

Manque de sponsors

Pour la réalisation du musée, l'association «Elm Ferienregion» manque encore de sponsors, poursuit la SRF. Mais les initiatrices sont confiantes: «Vreni Schneider est partie d'un petit village de montagne pour arriver au sommet. Cette histoire ne doit jamais tomber dans l'oubli».

Avec trois médailles d'or olympiques, trois titres de championne du monde, 55 victoires en Coupe du monde et trois triomphes au classement général de la Coupe du monde, Vreni Schneider est la skieuse suisse la plus titrée de l'histoire. Cet été, elle sera l'ambassadrice officielle de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, qui se déroulera les 30 et 31 août à Mollis (GL).