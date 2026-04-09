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Surprise en ski alpin Un nouveau champion de Suisse inattendu en descente

ATS

9.4.2026 - 10:10

Le jeune Sandro Manser a créé la surprise en remportant le titre de champion de Suisse de descente jeudi à St-Moritz. Chez les dames, Stefanie Grob a été sacrée.

Keystone-SDA

09.04.2026, 10:10

09.04.2026, 11:41

Le Schwytzois de 20 ans a devancé Alessio Miggiano et Stefan Rogentin, tous deux aguerris en Coupe du monde. Manser avait déjà convaincu lors des entraînements, et a su profiter de l'absence des cadors de l'équipe nationale (Marco Odermatt, Franjo von Allmen et Alexis Monney) pour l'emporter. Troisième, Rogentin a par ailleurs relâché son effort sur le bas du parcours, alors qu'il était en position de l'emporter.

Finales de la Coupe d'Europe. Carton suisse à Saalbach : un triplé et trois places fixes en Coupe du monde !

Finales de la Coupe d'EuropeCarton suisse à Saalbach : un triplé et trois places fixes en Coupe du monde !

Manser n’a pas encore réussi à se qualifier pour une course de Coupe du monde, mais a obtenu des résultats qui lui assure une place fixe sur le Cirque blanc la saison prochaine. En Coupe d’Europe, il a décroché quatre podiums en descente cette saison et s'est même imposé à Saalbach et à Santa Caterina.

Grob confirme

En tête après les meilleures skieuses, l'Appenzelloise de 22 ans Stefanie Grob s'est imposée lors de la descente féminine devant Jasmin Mathis et Delia Durrer, qui avait participé aux derniers JO en super-G. La championne du monde junior 2023 et 2025 de la discipline a confirmé sa percée après sa 10e place en super-G lors de la Coupe du monde à Val di Fassa début mars.

Jusqu'à dimanche, les courses des Championnats de Suisse se déroulent à Saint-Moritz sur la piste de Corviglia. À l’heure du départ des messieurs (7h45), la piste était compacte, mais s'est largement dégradée au fil de la matinée.

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