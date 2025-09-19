  1. Clients Privés
Décès de Matteo Franzoso Christof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence

Clara Francey

19.9.2025

La Fédération internationale de ski (FIS) a réagi vendredi à la chute mortelle de l'Italien Matteo Franzoso à l'entraînement lundi au Chili en annonçant vouloir «intensifier le dialogue» sur la sécurité des skieurs.

Agence France-Presse

19.09.2025, 16:05

19.09.2025, 16:08

«Une chose est sûre: la recherche de la performance ne doit jamais éclipser la priorité de la sécurité», a indiqué la FIS dans un communiqué.

«Il n'est pas possible d'éliminer les risques dans la pratique du ski alpin, mais en écoutant, en sensibilisant et en incitant au dialogue pour parvenir à une action collective, nous pouvons réduire ces risques», estime l'instance mondiale du ski.

«Trop rapide, trop dangereux». Après la mort de Matteo Franzoso, le ski alpin face à ses démons

«Trop rapide, trop dangereux»Après la mort de Matteo Franzoso, le ski alpin face à ses démons

«La FIS renforce une approche scientifique et systématique du bien-être des athlètes, une approche qui continuera à se développer en profondeur et en ampleur en étroite collaboration avec nos partenaires», ajoute la FIS qui cite comme exemples «les airbags et fixations à déclenchement électronique ainsi qu'une technologie de casques résistant aux impacts multiples».

«Dans les semaines à venir, la FIS intensifiera encore le dialogue avec les différentes parties, toujours avec un principe directeur unique: le bien-être et la sécurité des athlètes doivent passer en premier», a-t-elle conclu.

Succession de drames

Matteo Franzoso, 25 ans, a lourdement chuté samedi dernier alors qu'il était en stage de préparation avec l'équipe d'Italie à La Parva au Chili. Victime d'un oedéme cérébral, il est décédé lundi.

Drame en ski alpin. L'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement

Drame en ski alpinL'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement

Le ski italien avait déjà été profondément marqué par le décès en octobre 2024 de l'espoir Matilde Lorenzi, 19 ans, à la suite elle aussi d'une chute à l'entraînement à Val Senales (Italie).

Membre emblématique de l'équipe d'Italie, le descendeur Christof Innerhofer a quitté le stage au Chili: «Ce sont les journées les plus difficiles que j'ai vécues dans ma carrière, c'est pour quoi je suis rentré à la maison, par respect pour Matteo et aussi parce que cela n'a aucun sens pour moi de continuer», a écrit le vice-champion olympique 2014 de descente sur ses réseaux sociaux.

Le Français Adrien Théaux a de son côté exhorté les instances, «mais aussi les premiers concernés, les athlètes», à se mettre «autour d'une table pour trouver des solutions».

Le coup de gueule de Théaux. «Combien de disparitions tragiques allons nous devoir encore vivre ?»

Le coup de gueule de Théaux«Combien de disparitions tragiques allons nous devoir encore vivre ?»

«Combien de disparitions tragiques allons nous devoir vivre avant d’enfin ouvrir le débat sur le sujet de la sécurité, notamment lors des entraînements ?», s'est-il interrogé dans un message accompagnant une photo de son compatriote David Poisson, mort en novembre 2017 après une chute à l'entraînement au Canada.

