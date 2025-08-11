Deux athlètes et trois membres du staff technique de l'équipe norvégienne ont été inculpés par le comité éthique de la FIS ce lundi. Ils sont accusés d'avoir manipulé leur combinaison de saut à skis à l'occasion des Mondiaux de Trondheim en mars dernier.

Marius Lindvik est l’un des cinq Norvégiens inculpés par le comité éthique de la FIS. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les sauteurs Marius Lindvik et Johann André Forfang et leur équipe risquent une suspension, une sanction financière ou un déclassement a posteriori de leurs résultats si la pratique était avérée dans d'autres compétitions. En cas de désaccord sur la décision à venir du comité éthique de la FIS, les parties pourront se pourvoir en appel auprès du TAS.

Pour rappel, les athlètes concernés avaient été pincés après l'épreuve du grand tremplin et avaient été disqualifiés a posteriori. Ils avaient avoué les faits. Le directeur Jan Erik Aalbu, directeur sportif de l'équipe norvégienne de saut à skis mise en cause dans un premier temps, ne fait pas partie des personnes inculpées.