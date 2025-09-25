  1. Clients Privés
Ski et snowboard freestyle Clap de fin pour le Big Air de Coire

ATS

25.9.2025 - 16:13

La Ville de Coire entérine la fin du Big Air de Coire, un événement de la Coupe du monde de ski et de snowboard freestyle qui s'est déroulé en octobre entre 2021 et 2024. Il a attiré plus de 20'000 spectateurs lors des deux jours de compétition de la dernière édition.

La Ville de Coire entérine la fin du Big Air de Coire.
La Ville de Coire entérine la fin du Big Air de Coire.
KEYSTONE

Keystone-SDA

25.09.2025, 16:13

«Malgré l'engagement important de tous les participants, la viabilité économique de l'événement s'est avérée impossible», a indiqué la Ville jeudi. Plusieurs éditions se sont soldées par des déficits plus importants, rendant impossible une poursuite durable de l'événement. Les autorités de Coire et l'organisateur First Event AG ont donc décidé ensemble de mettre fin à leur collaboration sans autre engagement.

Initialement, cinq éditions de la manifestation avaient été convenues, mais il n'y en aura finalement eu que quatre. L'édition de cette année avait déjà été annulée précédemment en raison des travaux de construction de la nouvelle salle de spectacle du chef-lieu grison.

