Classement des nations : la Suisse dégoûte encore l’Autriche

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ski alpin Classement des nations : la Suisse dégoûte encore l’Autriche

ATS

26.3.2026 - 11:51

Pour la quatrième fois consécutive et la sixième fois au cours des sept dernières années, la Suisse remporte le classement des nations. Un 13e sacre depuis la création de la Coupe du monde.

Loïc Meillard et les autres skieurs helvétiques ont écrasé la concurrence cet hiver.
Loïc Meillard et les autres skieurs helvétiques ont écrasé la concurrence cet hiver.
ats

Keystone-SDA

26.03.2026, 11:51

L'hiver dernier, Swiss-Ski s'était imposé avec 10'823 points, devançant l'Autriche de plus de 3300 points. Compte tenu de la domination des dernières années, tout autre résultat qu'une nouvelle victoire cette saison aurait été une déception.

Mais après la blessure rapide de Lara Gut-Behrami, qui avait rapporté plus de 1000 points lors des trois hivers précédents, la victoire était incertaine, d’autant plus que les points de Michelle Gisin faisaient également défaut depuis mi-décembre en raison de sa chute à Saint-Moritz.

La remontée masculine

Après la première descente féminine en Engadine le 12 décembre, l’Autriche devançait la Suisse de 637 points. Mais dès le lendemain, les messieurs ont entamé leur remontée avec le triplé de Loïc Meillard, Luca Aerni et Marco Odermatt en géant à Val d'Isère. Après les courses d’Adelboden et de Zauchensee mi-janvier, les athlètes de Swiss-Ski avaient redressé la barre et pris la tête. A la fin de la saison, l’avance sur les voisins s'élève à 706 points.

Ce sont principalement les messieurs qui en ont été les artisans, avec 1312 points de plus que leurs concurrents autrichiens, et en particulier les descendeurs, qui ont marqué 1381 points de plus que les athlètes de la Wunderteam. Avec 2188 points, ils ont rapporté près d’un quart de tous les points helvétiques.

Marco Odermatt détrôné. «Le géant a été longtemps ma discipline principale, mais…»

Marco Odermatt détrôné«Le géant a été longtemps ma discipline principale, mais…»

Les dames seulement quatrièmes

Chez les dames, la Suisse n’a terminé qu’à la 4e place du classement général, derrière les Etats-Unis, l’Autriche et l’Italie. La dernière fois que les Suissesses avaient obtenu un classement aussi médiocre, c’était en 2015, où elles n’avaient atteint que la 5e place. Les blessures de Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin, ainsi que l’absence temporaire de Corinne Suter, ont pesé trop lourd. Mais la concurrence comptait elle aussi des absences de poids. L’Italie a dû composer sans Federica Brignone, la vainqueure du général de la Coupe du monde l’hiver précédent.

Il est fort possible que l'hiver prochain, il faille à nouveau compter sur les Suisses pour tenir l'Autriche en échec pour la cinquième fois d'affilée. La Suisse est toutefois encore loin du record: l'Autriche a dominé le classement des nations entre 1990 et 2019 et a remporté la victoire trente fois de suite!

Ski alpin. Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin de loin les plus riches

Ski alpinMarco Odermatt et Mikaela Shiffrin de loin les plus riches

Les plus lus

Ces régions sont les dernières où l'on peut encore se payer une maison
Classement des nations : la Suisse dégoûte encore l’Autriche
L'hommage poignant de Steevy Boulay à Loana
Décharges sauvages de Nestlé: «une bombe qui va exploser»
Marco Odermatt et Mikaela Shiffrin de loin les plus riches
F-35: la Suisse va renégocier avec les Etats-Unis