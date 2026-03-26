Classement des nations : la Suisse dégoûte encore l’Autriche

Pour la quatrième fois consécutive et la sixième fois au cours des sept dernières années, la Suisse remporte le classement des nations. Un 13e sacre depuis la création de la Coupe du monde.

Loïc Meillard et les autres skieurs helvétiques ont écrasé la concurrence cet hiver. ats

Keystone-SDA ATS

L'hiver dernier, Swiss-Ski s'était imposé avec 10'823 points, devançant l'Autriche de plus de 3300 points. Compte tenu de la domination des dernières années, tout autre résultat qu'une nouvelle victoire cette saison aurait été une déception.

Mais après la blessure rapide de Lara Gut-Behrami, qui avait rapporté plus de 1000 points lors des trois hivers précédents, la victoire était incertaine, d’autant plus que les points de Michelle Gisin faisaient également défaut depuis mi-décembre en raison de sa chute à Saint-Moritz.

La remontée masculine

Après la première descente féminine en Engadine le 12 décembre, l’Autriche devançait la Suisse de 637 points. Mais dès le lendemain, les messieurs ont entamé leur remontée avec le triplé de Loïc Meillard, Luca Aerni et Marco Odermatt en géant à Val d'Isère. Après les courses d’Adelboden et de Zauchensee mi-janvier, les athlètes de Swiss-Ski avaient redressé la barre et pris la tête. A la fin de la saison, l’avance sur les voisins s'élève à 706 points.

Ce sont principalement les messieurs qui en ont été les artisans, avec 1312 points de plus que leurs concurrents autrichiens, et en particulier les descendeurs, qui ont marqué 1381 points de plus que les athlètes de la Wunderteam. Avec 2188 points, ils ont rapporté près d’un quart de tous les points helvétiques.

Les dames seulement quatrièmes

Chez les dames, la Suisse n’a terminé qu’à la 4e place du classement général, derrière les Etats-Unis, l’Autriche et l’Italie. La dernière fois que les Suissesses avaient obtenu un classement aussi médiocre, c’était en 2015, où elles n’avaient atteint que la 5e place. Les blessures de Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin, ainsi que l’absence temporaire de Corinne Suter, ont pesé trop lourd. Mais la concurrence comptait elle aussi des absences de poids. L’Italie a dû composer sans Federica Brignone, la vainqueure du général de la Coupe du monde l’hiver précédent.

Il est fort possible que l'hiver prochain, il faille à nouveau compter sur les Suisses pour tenir l'Autriche en échec pour la cinquième fois d'affilée. La Suisse est toutefois encore loin du record: l'Autriche a dominé le classement des nations entre 1990 et 2019 et a remporté la victoire trente fois de suite!