Après un hiver marqué par des victoires mais aussi par des désillusions, le slalomeur français Clément Noël veut retenir «le positif» avant de se tourner vers la saison à venir, avec les Jeux d'hiver de Milan/Cortina qu'il place «au-dessus de tout». «Quelqu'un qui est attendu et qui répond présent le Jour J, une fois tous les quatre ans, je trouve ça vachement beau», dit-il dans un entretien accordé à l'AFP.

Vous terminez l'hiver avec quatre victoires en Coupe du monde mais aussi avec une grosse déception aux Mondiaux (sortie de piste)... Que retenez-vous de cette saison ?

«J'en retiens plus de positif que de négatif. C'est une saison qui a été longue, forte en émotions, enrichissante, et qui va me servir pour l'avenir. Il me manque un petit quelque chose pour passer d'une saison bonne à une saison exceptionnelle. Je manque de constance sur certaines courses. Il y a la petite blessure à Val d'Isère (entorse à la cheville en décembre, NDLR), il y a aussi la sortie de piste aux Mondiaux... Mais il y a quand même quatre victoires, cinq podiums et je bats mon record de points en Coupe du monde... J'en tire du positif.»

Est-ce que cette fin de saison, où vous avez manqué de réussite, vous laisse un goût amer après un si bon début d'hiver ?

«Il y a un peu de frustration de finir quatrième au classement du slalom mais ça s'est joué à plusieurs moments de la saison. J'ai eu des temps très forts et des temps faibles, et on ne peut pas se permettre d'avoir trop de temps faibles pour jouer un globe. Quant aux Mondiaux, ça se joue sur pas grand chose, ça aurait pu mieux se passer. Il faudrait gommer ces petites choses-là pour pouvoir faire une saison encore plus complète du début à la fin.»

On a un moment cru que vous pourriez décrocher votre premier globe du slalom...

«Un jour, j'aimerais bien l'avoir. C'est une certitude, ça reste un objectif et ça le sera toujours. Mais je ne fais jamais de ça une priorité. Pour moi la priorité c'est d'être performant sur chaque course, de jouer la gagne, les podiums, d'oser prendre des risques. C'est comme ça que je veux gagner un globe.»

La saison prochaine sera marquée par les Jeux olympiques à Milan/Cortina, vous l'abordez différemment ?

«Une saison avec un grand événement comme les Jeux, ça se prépare de la même manière que les autres saisons. Il va falloir qu'on ait un pic de forme au mois de février mais il faut quand même qu'on soit performant sur toute la Coupe du monde, dès le début. Donc la préparation est sensiblement la même, même s'il y a une ambiance propre aux Jeux qui se met en place au fur et à mesure.»

Pour vous, les Jeux olympiques, c'est l'objectif ultime ?

«Oui. Il y a peut-être des gens qui mettraient d'autres choses avant, comme le globe, mais moi j'aurais tendance à mettre les Jeux au-dessus de tout, devant le titre mondial ou le globe. Ça a une saveur particulière de par la rareté de l'événement, un +one-shot+ une fois tous les quatre ans. Ça donne vraiment de la valeur au truc. Quelqu'un qui est attendu et qui répond présent le Jour J, une fois tous les quatre ans, je trouve ça vachement beau. Je mets ça tout en haut de la liste, aussi parce qu'on a été bercés par des récits olympiques, par des victoires exceptionnelles, le sport est lié à l'olympisme pour moi.»

Le fait que les Jeux soient en Europe, près de la France, ça change quelque chose ?

«On aura plus de médiatisation car les horaires seront raccord avec la France, contrairement à 2018 et 2022 (en Corée du Sud et en Chine, NDLR) où on passait pendant la nuit. Il y aura aussi une ferveur sur place. Les Italiens aiment le ski, c'est en plein milieu de l'Europe donc on va avoir énormément de monde qui va venir, ça va être vraiment cool.»