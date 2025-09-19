  1. Clients Privés
Le coup de gueule de Théaux «Combien de disparitions tragiques allons nous devoir encore vivre ?»

Clara Francey

19.9.2025

Quelques jours après le décès tragique du skieur italien Matteo Franzoso, l'expérimenté descendeur français Adrien Théaux s'est saisi de son compte Instagram pour adresser un message fort au Cirque blanc.

Rédaction blue Sport

19.09.2025, 11:31

19.09.2025, 11:37

Le décès lundi de Matteo Franzoso, des suites d'une chute à l'entraînement au Chili, a suscité émoi mais aussi colère dans le monde du ski. Adrien Théaux, qui a fêté ses 41 ans ce jeudi 18 septembre, fait partie de ceux qui ont pris la parole pour tirer la sonnette d'alarme.

Drame en ski alpin. L'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement

Drame en ski alpinL'Italien Matteo Franzoso est décédé après une chute à l'entraînement

«Une de plus… Combien de disparitions tragiques allons nous devoir vivre avant d'enfin ouvrir le débat sur le sujet de la sécurité, notamment lors des entraînements ?», a commencé par écrire le vétéran du ski français en légende d'un post Instagram montrant David Poisson, Matilde Lorenzi et Matteo Franzoso, tous trois décédés à l'entraînement.

Avant de poursuivre : «Par respect pour ceux qui l'ont payé de leur vie, il est temps que toutes les instances se mettent autour d'une table pour trouver des solutions ! Fédération internationale, fédérations nationales, entraîneurs, mais également les premiers concernés : les athlètes. Il est de notre devoir à tous de regarder la réalité en face et de trouver des solutions concrètes et non des subtilités qui sont loin du problème de fond. Il est temps d'avancer pour préserver l'avenir de notre discipline, futurs athlètes et futurs entraîneurs !»

«Trop rapide, trop dangereux». Après la mort de Matteo Franzoso, le ski alpin face à ses démons

«Trop rapide, trop dangereux»Après la mort de Matteo Franzoso, le ski alpin face à ses démons

Reste désormais à savoir si le cri du coeur d'Adrien Théaux sera entendu.

