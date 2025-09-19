«Combien de disparitions tragiques allons nous devoir encore vivre ?»

Quelques jours après le décès tragique du skieur italien Matteo Franzoso, l'expérimenté descendeur français Adrien Théaux s'est saisi de son compte Instagram pour adresser un message fort au Cirque blanc.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Le décès lundi de Matteo Franzoso, des suites d'une chute à l'entraînement au Chili, a suscité émoi mais aussi colère dans le monde du ski. Adrien Théaux, qui a fêté ses 41 ans ce jeudi 18 septembre, fait partie de ceux qui ont pris la parole pour tirer la sonnette d'alarme.

«Une de plus… Combien de disparitions tragiques allons nous devoir vivre avant d'enfin ouvrir le débat sur le sujet de la sécurité, notamment lors des entraînements ?», a commencé par écrire le vétéran du ski français en légende d'un post Instagram montrant David Poisson, Matilde Lorenzi et Matteo Franzoso, tous trois décédés à l'entraînement.

Avant de poursuivre : «Par respect pour ceux qui l'ont payé de leur vie, il est temps que toutes les instances se mettent autour d'une table pour trouver des solutions ! Fédération internationale, fédérations nationales, entraîneurs, mais également les premiers concernés : les athlètes. Il est de notre devoir à tous de regarder la réalité en face et de trouver des solutions concrètes et non des subtilités qui sont loin du problème de fond. Il est temps d'avancer pour préserver l'avenir de notre discipline, futurs athlètes et futurs entraîneurs !»

Reste désormais à savoir si le cri du coeur d'Adrien Théaux sera entendu.