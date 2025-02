«Je ne voulais pas laisser Wendy Holdener toute seule, alors...»

Pour une première, on peut dire que le combiné par équipe a plutôt bien réussi son entrée aux Mondiaux de Saalbach. Les athlètes ont apprécié la formule.

Wendy Holderner et Lara Gut-Behrami: sourires de mise KEYSTONE

Keystone-SDA, ATS ATS

«C'était cool à faire. On est habituées à disputer un sport individuel, alors là en équipe ça fait plaisir de courir. Je pense que c'est beau à voir et que le format est réussi.» Ces mots de Lara Gut-Behrami, argentée avec Wendy Holdener, font écho au sentiment de Michel Vion, secrétaire général de la FIS.

«C'est pas mal hein, a lancé le Français devant les journalistes en zone mixte. Il y avait de la bagarre et du suspense avec des stars au départ.» Même s'il n'y avait que 26 paires en lice, le public a pu apprécier de beaux duels et les skieuses ont toutes adoré courir pour quelqu'un d'autre dans un sport où prime forcément l'individualisme.

Un sprint et du champagne

Alors qu'elle était plutôt partie pour ne pas prendre part à cette épreuve, «LGB» a finalement changé d'avis. Est-ce Wendy Holdener qui a trouvé les mots justes ? «La semaine passée, j'ai demandé à Lara si elle était intéressée à faire ce combiné par équipe avec moi et que je serais très heureuse de courir avec elle, a expliqué Wendy Holdener. Elle m'a répondu qu'elle attendrait de voir comment elle allait se sentir après la descente.»

Juste après que Wendy Holdener a coupé la ligne en tête, on a vu Lara Gut-Behrami piquer un sprint pour aller rejoindre sa coéquipière : «J'étais avec l'équipe loin des caméras et quand j'ai vu qu'elle était en tête, je ne voulais pas la laisser toute seule, alors je me suis dépêchée.» Quand on lui a fait remarquer qu'elle avait une belle pointe de vitesse, la Tessinoise a rigolé : «Je sais encore courir.»

Elle a également essayé d'éviter la douche de champagne, malgré la tentative d'arrosage de Wendy Holdener. «Je fais toujours ça, a confié la Luganaise. Je n'aime pas trop.»