Saut à ski Athlètes punis après le scandale des combinaisons trafiquées

ATS

23.8.2025 - 12:34

Les sauteurs à ski Marius Lindvik et Johann André Forfang ont écopé d'une suspension de trois mois.

Johann André Forfang (à gauche) et Marius Lindvik sont suspendus pour 3 mois
Johann André Forfang (à gauche) et Marius Lindvik sont suspendus pour 3 mois
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.08.2025, 12:34

23.08.2025, 13:03

Nouvel épisode dans le scandale des combinaisons truquées

Saut à skiNouvel épisode dans le scandale des combinaisons truquées

Les deux Norvégiens sont sanctionnés dans le cadre du scandale de manipulation des combinaisons mis au jour lors des Championnats du monde de Trondheim 2025.

Les responsables de la Fédération internationale (FIS) et sa commission d'éthique se sont mis d'accord sur cette peine. Lindvik et Forfang ont accepté la sanction. La durée de la suspension leur permettra d'être à nouveau présents au début de l'hiver 2025/26, avec les Jeux olympiques comme point d'orgue.

Scandale des combinaisons : cinq Norvégiens ciblés par la FIS

Saut à skiScandale des combinaisons : cinq Norvégiens ciblés par la FIS

Lindvik et Forfang ont déjà dû observer une pause de trois semaines après le scandale des Mondiaux. Le temps déjà purgé sera déduit des trois mois. Une exclusion a posteriori des Championnats du monde 2025 n'a pas été évoquée.

Le scandale des combinaisons manipulées des sauteurs norvégiens avait assombri ces Mondiaux. Des vidéos filmées et publiées anonymement montraient comment des responsables de l'équipe nationale avaient modifié des combinaisons de compétition de manière non autorisée. Une couture avait été ajoutée pour assurer une meilleure stabilité dans les airs.

«Manipulation illégale de l'équipement». Le scandale des sauteurs norvégiens prend de la hauteur !

«Manipulation illégale de l'équipement»Le scandale des sauteurs norvégiens prend de la hauteur !

38 témoins interrogés

Trois membres de l'encadrement et cinq sauteurs avaient été provisoirement suspendus pendant les Mondiaux. Après l'enquête du bureau d'éthique indépendant – 38 témoins interrogés et 88 pièces à conviction examinées – Marius Lindvik et Johann André Forfang ont été sanctionnés. Tous deux ont reconnu qu'ils auraient dû examiner les adaptations et poser des questions à ce sujet. Mais on ne leur reproche pas d'être réellement au courant des manipulations.

Mêlé au scandale norvégien, un médaillé olympique dit stop

Saut à skiMêlé au scandale norvégien, un médaillé olympique dit stop

La chaîne norvégienne TV2 a annoncé récemment que l'entraîneur en chef Magnus Brevig, qui a entre-temps été démis de ses fonctions, et deux assistants également mis à pied seraient suspendus pour une durée de 18 mois.

