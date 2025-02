Combiné dames : une médaille «miraculeuse» pour Gut-Behrami et Holdener

Et de 5 ! Lara Gut-Behrami et Wendy Holdener se sont parées d'argent dans le combiné par équipe des Mondiaux de Saalbach, offrant à la Suisse une 5e médaille dans ces joutes. Le titre est revenu à la paire américaine Johnson/Shiffrin.

Keystone-ATS Gregoire Galley

Il fallait cravacher et qui de meilleure que Wendy Holdener pour aller jouer les sauveuses ? Equipière modèle et slalomeuse hors pair, la Schwytzoise s'est dépouillée pour aller chercher l'argent et l'offrir à Lara Gut-Behrami, seulement 12e après la descente matinale, à 1''29 de l'Américaine Lauren Macuga. Holdener décroche sa 8e médaille mondiale, la Tessinoise sa 9e.

En voyant le retard accumulé en descente et les athlètes à venir après le passage de Wendy Holdener, la crainte de voir les Suissesses hors du top 5 était réelle. Seulement la skieuse d'Unteriberg a réalisé la meilleure manche de slalom pour permettre cette folle remontada. Lara Gut-Behrami ne s'y est pas trompé en pointant régulièrement du doigt sa coéquipière alors que les deux femmes attendaient sur le «hot seat».

«C'était cool à faire», a réagi la Luganaise, qui a décidé de prendre le départ «à la der», alors qu'elle avait préalablement laissé entendre qu'il y avait 95% de chance qu'elle ne participe pas. «On est habituées à faire un sport individuel, alors là en équipe ça fait plaisir à faire. Je pense que c'est beau à voir et que le format est réussi. Wendy a fait une manche exceptionnelle, ce n'est pas la première qu'elle fait et ça ne sera pas la dernière.»

15e médaille mondiale pour Shiffrin

Au final, seule Mikaela Shiffrin, qui faisait équipe avec la championne du monde de descente Breezy Johnson, a pu battre le chrono du duo Gut-Behrami/Holdener de 0''39. La slalomeuse américaine glane au passage sa 15e médaille aux Championnats du monde et rejoint l'Allemande Cristl Cranz au sommet des tabelles. Ce premier podium de la discipline est complété par les Autrichiennes Stephanie Venier/Katharina Truppe.

Camille Rast, qui faisait équipe avec Corinne Suter, a été trop gentille sur le haut du tracé. La paire a fini au 7e rang à seulement 0''23 du bronze. «C'était une première expérience vraiment chouette, j'ai adoré courir avec Corinne, a confié la Valaisanne. On a regardé la course et on a vu les quelques passages où j'ai perdu du temps pour le podium. On sera de retour l'année prochaine !»

Priska Ming-Nufer/Eliane Christen (12es) et Malorie Blanc/Mélanie Meillard (15es) ont fini plus loin.