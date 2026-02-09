  1. Clients Privés
JO 2026 - Ski alpin Combiné : trois duos suisses dans le coup

ATS

9.2.2026 - 11:39

Giovanni Franzoni a signé le meilleur temps de la descente du combiné par équipe lundi matin à Bormio. Mais trois duos suisses peuvent croire en leur étoile grâce aux belles performances d'Alexis Monney, Marco Odermatt et Franjo von Allmen.

Franjo von Allmen a terminé au pied du podium lors de la descente du combiné.
Franjo von Allmen a terminé au pied du podium lors de la descente du combiné.
ats

Keystone-SDA

09.02.2026, 11:39

Deuxième de la descente olympique à 0''20 de Franjo von Allmen, Giovanni Franzoni s'est cette fois-ci montré le plus rapide sur la Stelvio. L'Italien a fait la différence sur le bas du parcours, reprenant au moins trois dixièmes à tous ses principaux rivaux sur les 16 dernières secondes de course.

Son compère Alex Vinatzer abordera donc la manche de slalom (dès 14h) dans une position idéale. Mais il sera forcément sous pression à l'heure de s'élancer après-midi. Et les écarts sont infimes: Alexis Monney (2e) a perdu 0''17, Marco Odermatt (3e) 0''28 et Franjo von Allmen (4e) 0''42.

Partenaires respectifs du Fribourgeois, du Nidwaldien et du Bernois, Daniel Yule, Loïc Meillard et Tanguy Nef ont tous les moyens d'aller chercher le titre. La lutte pour le podium promet d'être passionnante, même si Dominik Paris (associé à Tommaso Sala) est le seul autre skieur à avoir perdu moins de 0''90 sur Franzoni.

Le Français Clément Noël, dont le partenaire Nils Allègre a perdu 0''91, devra sortir le grand jeu pour venir s'immiscer dans cette lutte. Mais il en a les moyens. Ce sera en revanche plus compliqué pour les Autrichiens, leurs descendeurs ayant tous lâché au moins 1''25. Et pour le dernier slalomeur suisse Matthias Iten, Stefan Rogentin ayant terminé à 1''84.

Archive sur les JO

La Suisse et les JO d'hiver

La Suisse et les JO d'hiver

Retour sur l'histoire helvétique lors des différents Jeux olympiques d'hiver, avec notamment comme point d'orgue les éditions 1988 à Calgary et 2018 à PyeongChang. Et jusqu'à ce jour, seules deux disciplines manquent au palmarès des médailles.

22.01.2026

