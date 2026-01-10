Les deux courses de vitesse ce week-end à Zauchensee devraient voir le retour de Corinne Suter. Si la championne olympique de descente est au départ, ce sera avant tout retrouver le rythme.

Corinne Suter, ici lors de l’entraînement, va peut-être effectuer son retour à Zauchensee. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Schwytzoise, blessée à St-Moritz début décembre, souffrait d'une déchirure musculaire au mollet gauche, d'une contusion du genou gauche et d'une fracture non déplacée à l'arrière du pied droit. Elle est aujourd'hui sur pied et a pris part au premier, et seul, entraînement de la descente dans la station autrichienne, finissant 36e à 2''29 de Kira Weidle-Winkelmann.

Mais pour Suter, il s'agissait d'abord de reprendre ses marques sur une piste où elle a connu son premier succès en Coupe du monde en 2020 à l'occasion de la descente. Elle avait aussi pris la 2e place du Super-G en 2022.

Dans le camp suisse, on est plutôt positif quant à la participation de la Schwytzoise lors de la descente. Tout dépendra des conditions et de son sentiment à l'issue de la reconnaissance samedi matin.

