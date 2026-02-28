  1. Clients Privés
Soldeu Incandescente, Corinne Suter récidive avec un podium en super-G !

ATS

28.2.2026 - 11:30

Après son succès en descente vendredi, Corinne Suter a signé une nouvelle performance de choix en prenant la 3e place du premier super-G de Soldeu samedi. La Schwytzoise n'a été devancée que par Emma Aicher, qui a survolé les débats, et Alice Robinson.

Keystone-SDA

28.02.2026, 11:30

28.02.2026, 13:40

Partie avec le dossard numéro 1 – ce qui peut toujours s'avérer piégeux en super-G – Corinne Suter a confirmé qu'elle avait retrouvé ses sensations après une longue période de déboires. Sur un tracé relativement facile, elle a mis en valeur ses qualités de glisse retrouvées.

«Une très grande amélioration» pour Corinne Suter

«Disputer ce super-G avec le dossard numéro 1 a été un défi, mais sinon, c'est bien sûr une très grande amélioration par rapport aux courses précédentes», a confié Corinne Suter au micro de la SRF.

Très rapide sur le haut, la championne olympique de descente 2022 n'a ensuite pas fait le poids dans un troisième secteur plus technique. Celui-ci a parfaitement convenu à la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui a été la première à déloger la Suissesse pour 0''10.

Soldeu. 1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !

Soldeu1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !

«J'ai commis deux erreurs stupides», a regretté la Schwytzoise, moins à l'aise sur cette partie. «Je ne voulais pas skier comme ça. Mais la vitesse de base est là, cela me rend confiante.»

Puis est venu le passage d'Emma Aicher, vice-championne olympique de descente à Milan-Cortina, qui s'est offert un récital dans la principauté d'Andorre pour devancer Alice Robinson de 0''88. Largement plus rapide sur le haut, l'Allemande a limité la casse dans les virages plus serrés pour décrocher un troisième succès en Coupe du monde cette saison, le cinquième au total.

Malorie Blanc et Cie distancées

Cinquième du classement de la discipline avant cette épreuve, Malorie Blanc a vécu une course compliquée, terminant 11e. Peu à l'aise sur la partie de glisse, la skieuse d'Ayent a mieux terminé en faisant parler ses qualités techniques. Insuffisant toutefois pour accrocher un top 10.

«Ce n'était pas encore tout à fait optimal. Je dois avoir davantage confiance en ma ligne, j'ai eu quelques doutes lors des sauts. C'est dommage, car cela me coûte du temps.» Pas de quoi retirer à la Valaisanne son habituel enthousiasme, en prévision du deuxième super-G qui aura lieu dimanche sur cette même piste. «Je peux tirer beaucoup d'enseignements de cette journée, demain (red: dimanche) sera une nouvelle chance.»

Descente de Soldeu. Emma Aicher pour se rapprocher de Lindsey Vonn

Descente de SoldeuEmma Aicher pour se rapprocher de Lindsey Vonn

Après ce résultat en demi-teinte, Malorie Blanc est reléguée au 7e rang du classement de la discipline. Corinne Suter grimpe quant à elle de 12 rangs pour se placer 19e, dans les places qualificatives pour les finales à Lillehammer.

Les autres Suissesses sont passées à côté de leur course. Seule Stefanie Grob (26e) a marqué des points, alors que Joana Hählen, Jasmina Suter et Delia Durrer ont été éliminées.

Soldeu. Rechute et fracture du tibia : Ricarda Haaser maudite

SoldeuRechute et fracture du tibia : Ricarda Haaser maudite

La victoire de Suter en descente, la veille

Corinne Suter renoue avec la victoire à Soldeu

Corinne Suter renoue avec la victoire à Soldeu

Corinne Suter a retrouvé les joies de la victoire en Coupe du monde. La Schwytzoise a remporté la descente de Soldeu et ainsi mis fin à une longue disette.

27.02.2026

