Ski alpin Corinne Suter va-t-elle lancer sa saison à Zauchensee ?

ATS

6.1.2026 - 13:35

La spécialiste de vitesse Corinne Suter a été sélectionnée pour les épreuves de Coupe du monde de Zauchensee en Autriche les 10 et 11 janvier, a annoncé Swiss-Ski ce mardi. Blessée début décembre, elle a été contrainte au repos depuis.

Corinne Suter est proche d'un retour (archives).
Corinne Suter est proche d'un retour (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.01.2026, 13:35

06.01.2026, 13:37

Une décision concernant sa participation «sera prise avant la première course», a indiqué la fédération dans un communiqué. La Schwytzoise s'était blessée à l'entraînement à Saint-Moritz le 3 décembre dernier. Depuis, la skieuse de 31 ans a été absente en raison d'une déchirure de fibres musculaires dans la jambe gauche, d'une contusion de l'articulation du genou gauche et d'une fracture dans la région de l'arrière-pied droit.

Ski alpin. Après Lara Gut-Behrami, Corinne Suter tombe à son tour

Ski alpinAprès Lara Gut-Behrami, Corinne Suter tombe à son tour

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Si son retour se concrétise, la championne olympique en titre de descente aura l'occasion de défendre son titre lors des Jeux olympiques à Cortina le mois prochain. A Zauchensee, les skieuses disputeront une descente samedi et un super-G dimanche.

