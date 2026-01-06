La spécialiste de vitesse Corinne Suter a été sélectionnée pour les épreuves de Coupe du monde de Zauchensee en Autriche les 10 et 11 janvier, a annoncé Swiss-Ski ce mardi. Blessée début décembre, elle a été contrainte au repos depuis.

Corinne Suter est proche d'un retour (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une décision concernant sa participation «sera prise avant la première course», a indiqué la fédération dans un communiqué. La Schwytzoise s'était blessée à l'entraînement à Saint-Moritz le 3 décembre dernier. Depuis, la skieuse de 31 ans a été absente en raison d'une déchirure de fibres musculaires dans la jambe gauche, d'une contusion de l'articulation du genou gauche et d'une fracture dans la région de l'arrière-pied droit.

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays. KEYSTONE

Si son retour se concrétise, la championne olympique en titre de descente aura l'occasion de défendre son titre lors des Jeux olympiques à Cortina le mois prochain. A Zauchensee, les skieuses disputeront une descente samedi et un super-G dimanche.