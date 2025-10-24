Coup de théâtre : la star française du biathlon passe aux aveux !

La championne de biathlon Julia Simon a reconnu vendredi devant le tribunal correctionnel d'Albertville (Savoie) la «totalité» des faits de vol et de fraude à la carte bancaire qui lui sont reprochés.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

La championne, visiblement émue, a présenté ses «excuses» aux victimes, sa coéquipière Justine Braisaz-Bouchet et une soignante de l'équipe de France de biathlon, mais s'est toutefois dite incapable d'«expliquer» son geste.

«J'ai dû l'occulter, je n'arrive pas à conscientiser», a-t-elle dit à la barre, en indiquant travailler avec un psychologue pour «comprendre tout ça, pour grandir et évoluer». «Ça me paraît dérisoire et ridicule, ce genre de comportement», a ajouté la biathlète, qui a écarté toute «motivation financière, je n'ai pas été dans le besoin».

«Je m'excuse pour tout ça, je regrette auprès des parties civiles», a-t-elle ajouté, disant avoir eu «peur» pour sa carrière et avoir «tenté de (se) protéger» en niant pendant très longtemps les faits.

Julia Simon, âgée de 29 ans et membre de l'équipe de France depuis 2015, est accusée d'avoir utilisé à plusieurs reprises à partir de 2021 la carte bancaire de Justine Braisaz-Bouchet et de la kinésithérapeute de l'équipe, avec qui elle avait partagé des chambres lors de stages sportifs pour des achats d'un montant maximum de 2’400 euros, et de leur avoir volé de petites sommes d'argent (entre 20 et 50 euros).

Deux mois de prison avec sursis requis

Le parquet a requis une peine de deux mois de prison avec sursis et une amende de 20’000 euros à l'encontre de la championne de biathlon Julia Simon.

La biathlète a certes un «casier vierge» mais «il est nécessaire de prévenir la récidive», a déclaré le procureur, estimant le montant de l'amende «proportionné aux revenus» de la sportive et à son «positionnement». Julia Simon encourt théoriquement cinq ans de prison et 375’000 euros d'amende, a-t-il rappelé.

Dernière lauréate française du gros globe de biathlon (2023), Julia Simon avait achevé la saison en février par un quadruplé historique aux Mondiaux de biathlon à Lenzerheide (Suisse) : médaillée d'or en individuel et en relais, relais simple mixte et relais mixte et fait partie de l'équipe tricolore en lice pour les Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan-Cortina.