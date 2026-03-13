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Coup de tonnerre en ski alpin Niels Hintermann met un terme à sa carrière !

ATS

13.3.2026 - 12:40

Après avoir renoncé à prendre le départ de la descente de Courchevel, Niels Hintermann a annoncé vendredi à l'interview mettre un terme à sa carrière. «Je ne suis plus prêt à risquer ma vie», a-t-il expliqué au micro de la SRF. En 106 départs en Coupe du monde, le Zurichois de 30 ans a remporté deux victoires en descente.

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Keystone-SDA, Rédaction blue Sport

13.03.2026, 12:40

13.03.2026, 13:05

Non-partant pour la descente de Courchevel, c'est dans la raquette d'arrivée de la station des Alpes françaises qu'Hintermann a annoncé sa retraite sportive au micro de la SRF. «Je ne souhaite plus risquer ma vie. Et je veux arrêter selon mes conditions, et non après avoir terminé dans les filets» a-t-il déclaré en direct.«J'ai disputé la dernière course de ma carrière à Crans-Montana (réd. où il s'est classé 16e).»

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Vainqueur en combiné à Wengen en 2017 et à deux reprises en descente à Kvitfjell en 2022 et 2024, le skieur avait connu un coup d'arrêt en octobre 2024, où il avait annoncé être atteint d'un cancer des ganglions lymphatiques. Guéri, il avait effectué son retour sur le Cirque blanc à Beaver Creek en décembre dernier. Sur les six courses disputées cet hiver, il a réalisé sa meilleure performance lors de la descente de Kitzbühel en terminant 6e.

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