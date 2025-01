La Suisse a pris la troisième du relais mixte 4 x 5 km de Coupe du monde en Engadine. Il s'agissait de la première course de l'hiver dans cette discipline. La Suède a gagné devant la Norvège.

Marina Kälin en pleine action, dans l'équipe secondaire KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Ce podium de Suisse 1 doit beaucoup à Nadine Fähndrich. La Lucernoise, dernière relayeuse, a signé le meilleur temps et a gagné cinq rangs pour finir sur la troisième marche du podium. L'équipe était aussi composée par Jonas Baumann, Anja Weber et Jason Rüesch. Sur la ligne, Fähndrich a battu au sprint la Norvège II de 0''5.

La Suisse II a aussi réalisé une bonne course. Cyril Fähndrich, Nadja Kälin, Valerio Grond et Marina Kälin ont pris la septième place de cette spécialité qui n'est pas au programme olympique, mais qui pourrait le rejoindre dans le futur. Un homme et une femme effectuent chacun un relais de 5 km en style libre, deux autres en faisant de même en style classique.