Gurgl Mikaela Shiffrin déjà seul au monde et intouchable en slalom ?

ATS

23.11.2025 - 04:01

Qui parviendra à stopper Mikaela Shiffrin cette saison en slalom ? L'Américaine aux 102 victoires en Coupe du monde est la favorite naturelle de l'épreuve de Gurgl dimanche.

Mikaela Shiffrin a frappé un grand coup lors du premier slalom de la saison à Levi.
Mikaela Shiffrin a frappé un grand coup lors du premier slalom de la saison à Levi.
KEYSTONE

Keystone-SDA

23.11.2025, 04:01

23.11.2025, 07:31

Les Suissesses devront sortir le grand jeu pour espérer faire douter la skieuse du Colorado, qui a écrasé la concurrence le week-end dernier lors du premier slalom de la saison à Levi. Elle a devancé l'Albanaise Lara Colturi, deuxième, de plus d'une seconde et demie.

Levi. Une Shiffrin impériale écrase la concurrence, les Suissesses loin du podium

LeviUne Shiffrin impériale écrase la concurrence, les Suissesses loin du podium

Meilleure Suissesse en Finlande avec son 8e rang – le seul top 10 du week-end dans le camp helvétique –, la Schwytzoise Wendy Holdener espère enchaîner. La Valaisanne Camille Rast, championne du monde de la discipline à Saalbach en février, voudra faire mieux que sa 15e place à Levi, où elle a semblé toujours affaiblie par des douleurs à la hanche.

La première manche devrait débuter à 10h30, et les 30 meilleures s'élanceront à nouveau en début d'après-midi (13h30).

Ski alpin. Les slalomeurs suisses largués à Levi : simple faux pas ou mauvais présage ?

Ski alpinLes slalomeurs suisses largués à Levi : simple faux pas ou mauvais présage ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, c'est qui ?

Mikaela Shiffrin, la reine du ski alpin. Plus de 100 victoires, 5 gros globes, 3 titres olympiques et une domination sans partage sur toutes les pistes du monde.

13.11.2025

