Qui parviendra à stopper Mikaela Shiffrin cette saison en slalom ? L'Américaine aux 102 victoires en Coupe du monde est la favorite naturelle de l'épreuve de Gurgl dimanche.

Mikaela Shiffrin a frappé un grand coup lors du premier slalom de la saison à Levi. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les Suissesses devront sortir le grand jeu pour espérer faire douter la skieuse du Colorado, qui a écrasé la concurrence le week-end dernier lors du premier slalom de la saison à Levi. Elle a devancé l'Albanaise Lara Colturi, deuxième, de plus d'une seconde et demie.

Meilleure Suissesse en Finlande avec son 8e rang – le seul top 10 du week-end dans le camp helvétique –, la Schwytzoise Wendy Holdener espère enchaîner. La Valaisanne Camille Rast, championne du monde de la discipline à Saalbach en février, voudra faire mieux que sa 15e place à Levi, où elle a semblé toujours affaiblie par des douleurs à la hanche.

La première manche devrait débuter à 10h30, et les 30 meilleures s'élanceront à nouveau en début d'après-midi (13h30).