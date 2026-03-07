  1. Clients Privés
FR

Descente de Val di Fassa Corinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !

Nicolas Larchevêque

7.3.2026

Corinne Suter a manqué de très peu un cinquième succès en Coupe du monde de descente. La Schwytzoise a terminé 3e samedi à Val di Fassa, à 0''05 de Laura Pirovano qui avait déjà triomphé la veille dans la discipline.

Nouveau podium pour Corinne Suter en Coupe du monde.
Nouveau podium pour Corinne Suter en Coupe du monde.
KEYSTONE

Keystone-ATS

07.03.2026, 11:48

07.03.2026, 11:56

Laura Pirovano n'est donc pas redescendue de son nuage. Victorieuse pour la première fois en Coupe du monde 24 heures plus tôt, elle a remis ça samedi, elle qui avait dû attendre son 125e départ pour décrocher enfin un premier podium.

L'Italienne de 28 ans a fait la différence sur le bas du parcours, grâce à la meilleure vitesse instantanée (131,87 km/h). Elle s'est imposée avec 0''01 d'avance sur l'Autrichienne Cornelia Hütter et donc 0''05 sur Corinne Suter. Vendredi, elle avait devancé Emma Aicher de... 0''01 déjà !

Descente de Val di Fassa. Laura Pirovano conjure le sort, Corinne Suter face aux regrets

Descente de Val di FassaLaura Pirovano conjure le sort, Corinne Suter face aux regrets

Laura Pirovano fait même coup double puisqu'elle prend les commandes de la Coupe du monde de la discipline avant la descente des finales de Lillehammer, au détriment de la malheureuse Lindsey Vonn. Elle possède 28 points d'avance sur Emma Aicher (seulement 12e samedi), et 85 sur Kira Weidle-Winkelmann.

Blanc loin du compte

Huitième vendredi, Corinne Suter a donc parfaitement redressé le tir, elle qui avait renoué avec la victoire huit jours plus tôt à l'occasion de la descente de Soldeu. La Schwytzoise a perdu du temps dans le même passage technique que la veille, mais elle est cette fois-ci parvenue à limiter la casse.

Soldeu. 1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !

Soldeu1181 jours plus tard, Corinne Suter retrouve le goût du succès !

Déçue par sa 25e place de la veille, Malorie Blanc doit en revanche revoir sa copie. La Valaisanne a encore terminé hors du top 20. Jasmine Flury s'en est bien mieux sortie, se classant 12e - à égalité avec Emma Aicher - à 1''06. La Grisonne aurait même fait mieux sans une grosse frayeur à la réception du dernier saut.

