Un bonnet nommé «Tsapé». Les organisateurs des championnats du monde de Crans-Montana 2027 ont révélé leur mascotte, dessinée par un écolier du canton, lors d'une conférence de presse vendredi.

Tsapé la mascotte des Mondiaux 2027. ATS

Keystone-SDA, ats ATS

Le dessin d'Adam a été choisi parmi les plus de 1500 propositions faites par des écoliers valaisans. Cet adepte de ski de 11 ans et sa famille étaient présents vendredi à Crans-Montana pour découvrir cette mascotte en forme de bonnet. Comme l'a expliqué Didier Défago, CEO des Mondiaux 2027, le nom «Tsapé» est issu du patois valaisan et signifie «chapeau».

Par ailleurs, l'ancien skieur helvétique a rappelé que la station valaisanne accueillera une autre étape de Coupe du monde en 2026. Cette répétition générale accueillera les hommes et les femmes lors d'un «super week-end» de courses prévu à la fin du mois de janvier prochain.

Les championnats du monde de Crans-Montana se tiendront eux du 1er au 14 février 2027.