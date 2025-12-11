  1. Clients Privés
Ski alpin Cyprien Sarrazin franchit une étape : «Rien ne peut égaler ça !»

Nicolas Larchevêque

11.12.2025

Le skieur français Cyprien Sarrazin, victime d'une chute gravissime fin 2024, a repris le ski lundi à Courchevel, a-t-il annoncé jeudi sur ses réseaux sociaux.

Agence France-Presse

11.12.2025, 16:57

11.12.2025, 17:04

«Les sensations étaient bonnes... rien ne peut égaler ça ! J'ai bien fait de prendre mon temps», a écrit sur son compte Instagram le double vainqueur de la mythique descente de Kitzbühel en janvier 2024, dont la vie a changé onze mois plus tard à Bormio, quand il a subi un grave hématome intracranien en chutant lors d'un entraînement officiel sur la piste italienne.

«Miraculé» comme il le dit lui-même, il a entamé ensuite une longue rééducation mais n'avait encore pas rechaussé les skis.

Ski alpin. La colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»

Ski alpinLa colère de Cyprien Sarrazin : «On est de la chair à canon»

«Je ne réalise peut-être pas encore tout le chemin parcouru jusque-là... sûrement parce qu'il en reste encore beaucoup avant de pouvoir reskier comme je le voudrais, sans douleur aux genoux. Mais c'est une première étape plus que positive», a-t-il écrit en légende d'une vidéo où on le voit dévaler à skis une piste à Courchevel.

Encore loin d'envisager un retour à la compétition, Cyprien Sarrazin avait affirmé en octobre à l'AFP qu'il rêvait toujours «de vitesse, de compétition et d'adrénaline».

«Je sens que j’en suis capable». Huit mois après son effroyable chute, Cyprien Sarrazin rêve d’un retour

«Je sens que j’en suis capable»Huit mois après son effroyable chute, Cyprien Sarrazin rêve d’un retour

Archive sur Cyprien Sarrazin (avant sa chute)

Ski alpin : entretien avec Cyprien Sarrazin

Ski alpin : entretien avec Cyprien Sarrazin

Après avoir explosé aux yeux du monde du ski alpin la saison dernière, remportant notamment les deux descentes de Kitzbühel, Cyprien Sarrazin s'apprête à entamer à Sölden l'hiver de la confirmation. Rencontre avec le Français.

23.10.2024

