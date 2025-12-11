Le skieur français Cyprien Sarrazin, victime d'une chute gravissime fin 2024, a repris le ski lundi à Courchevel, a-t-il annoncé jeudi sur ses réseaux sociaux.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Les sensations étaient bonnes... rien ne peut égaler ça ! J'ai bien fait de prendre mon temps», a écrit sur son compte Instagram le double vainqueur de la mythique descente de Kitzbühel en janvier 2024, dont la vie a changé onze mois plus tard à Bormio, quand il a subi un grave hématome intracranien en chutant lors d'un entraînement officiel sur la piste italienne.

«Miraculé» comme il le dit lui-même, il a entamé ensuite une longue rééducation mais n'avait encore pas rechaussé les skis.

«Je ne réalise peut-être pas encore tout le chemin parcouru jusque-là... sûrement parce qu'il en reste encore beaucoup avant de pouvoir reskier comme je le voudrais, sans douleur aux genoux. Mais c'est une première étape plus que positive», a-t-il écrit en légende d'une vidéo où on le voit dévaler à skis une piste à Courchevel.

Encore loin d'envisager un retour à la compétition, Cyprien Sarrazin avait affirmé en octobre à l'AFP qu'il rêvait toujours «de vitesse, de compétition et d'adrénaline».

Archive sur Cyprien Sarrazin (avant sa chute)