Ski alpin Les rois de la vitesse entrent en piste à Copper Mountain

ATS

27.11.2025 - 04:01

Les skieurs de Coupe du monde entament la saison de vitesse jeudi à Copper Mountain. Un super-G est organisé dans la station américaine une semaine avant les traditionnelles épreuves de Beaver Creek.

Marco Odermatt, qui a remporté le géant d'ouverture à Sölden, est le favori des épreuves de Copper Mountain.
Marco Odermatt, qui a remporté le géant d'ouverture à Sölden, est le favori des épreuves de Copper Mountain.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.11.2025, 04:01

27.11.2025, 07:32

Marco Odermatt s'avance comme le favori de ce premier super-G, comme du géant qui aura lieu le lendemain au même endroit. Champion du monde de la discipline en février à Saalbach, le Nidwaldien a parfaitement lancé sa quête d'un cinquième gros globe de cristal consécutif en remportant le géant d'ouverture de Sölden fin octobre.

Dans les disciplines de vitesse, son principal rival cette année devrait être Franjo von Allmen. Le Bernois de 24 ans a explosé la saison dernière, décrochant le titre de champion du monde de descente à Saalbach.

Franjo von Allmen. «J’essaye de ne pas trop laisser cette pression m'atteindre»

Franjo von Allmen«J’essaye de ne pas trop laisser cette pression m'atteindre»

Le super-G de Copper Mountain marque également le retour en Coupe du monde, après près de deux ans d'absence, du Norvégien Aleksander Aamodt Kilde. Ce dernier avait chuté lourdement lors de la descente de Wengen en janvier 2024, avant que son retour sur les pistes soit longuement retardé en raison de graves infections.

Remis sur pieds, il a décidé seulement mercredi soir de prendre le départ du super-G. Jeudi, le premier coureur s'élancera à 19h00 heure suisse (11h00 au Colorado).

Copper Mountain. Kilde confirme son retour à la compétition après «une éternité»

Copper MountainKilde confirme son retour à la compétition après «une éternité»

Le skieur parfait de Justin Murisier

Le skieur parfait de Justin Murisier

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le Valaisan Justin Murisier «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Ski alpin. Touchés, mais pas coulés, Arnaud Boisset et Justin Murisier repartent au combat

Ski alpinTouchés, mais pas coulés, Arnaud Boisset et Justin Murisier repartent au combat

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

Les skieurs suisses prêts pour une nouvelle saison

On fait le point avec Marco Odermatt et les principaux skieurs romands avant le début de l'hiver. Entre ambitions et confirmations, les objectifs sont différents pour chacun. Mais les JO à Milan-Cortina restent le principal but.

14.10.2025

