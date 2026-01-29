Didier Défago s'est exprimé jeudi sur les défis à relever en vue des Mondiaux à Crans-Montana de 2027. Le directeur général de l'organisation des courses a aussi défendu la décision de maintenir l'évènement ce week-end.

Keystone-SDA ATS

Malgré l'annulation du deuxième entraînement de la descente dames, le Morginois de 45 ans s'est montré satisfait de l'avancée des préparatifs: «Je crois que la décision d'annuler l'entraînement a été la bonne», a-t-il indiqué alors que le soleil ne parvenait toujours pas à percer les nuages au-dessus de l'aire d'arrivée de la Nationale. «La piste est belle, il reste encore un peu de job mais je suis confiant pour vendredi», a souligné le champion olympique de descente à Vancouver, à une heure où la tenue de la descente de vendredi était toujours incertaine.

En vue des Championnats du monde qui auront lieu sur le Haut-Plateau en 2027, l'évènement du week-end fait figure de test pour le comité d'organisation. «L'an prochain, nous devrons être opérationnels pendant deux semaines, contre seulement quatre jours cette année», a rappelé Défago, qui doit encore définir avec ses équipes le juste nombre de bénévoles à mobiliser pendant les Mondiaux.

«Le sport rassemble»

Entre 1987 et 2026, Crans-Montana a été pour beaucoup le théâtre de la moisson historique des skieurs suisses lors des Mondiaux de 1987, où Pirmin Zubbrigen, Maria Walliser et Cie avaient remporté huit des dix titres en jeu. Désormais, c'est l'incendie meurtrier du bar «Le Constellation» «va marquer l'histoire de la station», a reconnu Didier Défago, tout en refusant de lever le voile sur le détail des commémorations prévues ce week-end.

«Ce week-end doit être un signal fort pour la Suisse et au-delà. Nous devons montrer du respect et de la dignité pour cette jeunesse, et montrer que le sport rassemble», a clamé le Valaisan pour défendre la tenue des courses malgré le drame qui s'est déroulé il y a près d'un mois. «On est juste avant les Jeux olympiques, donc les athlètes vont encore aller chercher la dernière confiance dont ils ont besoin. Et je pense que c'est eux qui vont donner le ton de l'ambiance qu'il y aura pendant les compétitions», a tranché le CEO.

