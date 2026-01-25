  1. Clients Privés
Slalom de Kitzbühel Dans le sillage de Manuel Feller, Loïc Meillard touche la victoire du doigt !

ATS

25.1.2026 - 14:38

Loïc Meillard a pris la 2e place du slalom de Kitzbühel. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a dû laisser la victoire à l'Autrichien Manuel Feller, alors que Tanguy Nef a fini 7e.

Meillard frôle la victoire, Feller triomphe à Kitzbühel.
Meillard frôle la victoire, Feller triomphe à Kitzbühel.
EPA

Keystone-SDA

25.01.2026, 14:38

25.01.2026, 15:24

Il n'a pas manqué grand-chose à Loïc Meillard pour aller chercher son troisième slalom de Coupe du monde. Sans un Manuel Feller retrouvé, le skieur d'Hérémence aurait pu inscrire son nom au palmarès. Le champion du monde de la spécialité n'a rien à se reprocher. Il a magnifiquement skié en première manche et a su attaquer lors de la deuxième. Pour gagner, il aurait fallu prendre peut-être un tout petit peu plus de risques et attaquer encore davantage sur certaines parties.

«Lors de la reconnaissance, je me suis dit que c'était comme à Wengen et que je devais faire mieux, a dit Meillard à SRF. Je suis content d'y être parvenu. Bien sûr, la victoire aurait été belle, mais terminer 2e à Kitzbühel, c'est quand même bien, parce que je ne m'étais encore jamais senti à l'aise ici.»

Quatrième en matinée, Manuel Feller a fait plaisir au très nombreux public présent tout le long de la piste Ganslern avec ses multiples mouvements de terrain. Cela faisait depuis 2017 et Marcel Hirscher que l'Autriche n'avait plus triomphé en slalom à Kitzbühel. Feller enlève son septième slalom. Troisième, le vétéran allemand Linus Strasser, vainqueur en 2024, complète le podium.

Daniel Yule qualifié pour les JO

Septième, Tanguy Nef devra encore attendre avant de fêter un premier podium en Coupe du monde. Très bon sur les deux manches, il a juste manqué ce petit truc en plus pour aller décrocher son graal. Mais après son abandon à Wengen, ce bon résultat lui permet d'aborder le prochain slalom de Schladming mercredi avec de la confiance.

«Il me manque trois dixièmes pour monter sur le podium et un peu de courage à certains endroits, a expliqué le Genevois. Je me sentais bien, mais j'ai skié de manière un peu conservatrice. C'est comme ça pour le moment, mais ça viendra.»

Sur sa piste préférée où il s'est imposé deux fois en plus de deux 3es places, Daniel Yule se savait sous pression. Après avoir fini au 12e rang sur le premier tracé et donc en lice pour un deuxième top 15 synonyme de qualification olympique, l'athlète du Val Ferret a réussi son pari.

«Le plus important n'est pas la limite olympique, a pourtant lancé le Valaisan. Pour moi, il s'agissait de réaliser à nouveau une bonne performance. Si tu ne peux pas faire deux top 15, alors c'est que tu as des problèmes. J'ai eu un peu de mal avec mon nouveau matériel, je pensais que ça irait mieux plus rapidement. Mais maintenant, je m'y habitue de mieux en mieux.»

Cela s'est moins bien passé pour le reste de l'équipe de Suisse puisque Matthias Iten, Marc Rochat, Luca Aerni, Ramon Zenhäusern et Sandro Simonet ont été éliminés. Iten et Rochat avaient pourtant réussi un bon haut avant de connaître l'élimination.

La seconde manche de Manuel Feller

