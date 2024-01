La FIS veut tirer les conséquences des nombreuses chutes survenues lors de la descente du Lauberhorn samedi. Les courses de vitesse ne devraient ainsi plus être obligatoirement rattrapées à l'avenir.

Markus Waldner et la FIS ne voudraient plus rattraper les courses annulées. KEYSTONE

«On a vu que de nombreux coureurs étaient physiquement dépassés par le programme chargé», a lâché le directeur des courses Markus Waldner après la réunion des chefs d'équipe à Wengen. «Il n'est pas bon de forcer les choses dans un calendrier déjà surchargé», a-t-il poursuivi.

Concrètement, le super-G de Beaver Creek, qui a dû être annulé en raison des conditions météorologiques, ne sera pas rattrapé. Il était prévu de le programmer à Kvitfjell, où une descente et un super-G sont prévus les 17 et 18 février.

Pas moins de douze abandons

Samedi, à Wengen, la troisième course de vitesse en trois jours a été marquée par douze abandons au total. La chute du Norvégien Aleksander Kilde a été particulièrement grave et a entraîné une longue interruption de la course. Jeudi, une des descentes annulées à Beaver Creek avait été reprogrammée, la course se déroulant sur un parcours raccourci. Et samedi, les coureurs ont eu droit au plus long super-G de la saison.

lemi, ats