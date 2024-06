Les graves intempéries qui ont frappé Zermatt la semaine dernière ont gravement endommagé l'hôtel, ainsi que le restaurant, de la légende suisse du ski alpin Max Julen. Un nouveau coup dur pour l'ancien champion olympique, qui avait déjà perdu l'un de ses fils il y a deux ans.

Dans les années quatre-vingt, Max Julen faisait partie des grands héros du ski suisse. Imago

Martin Abgottspon/trad Martin Abgottspon

Max Julen est l'une des figures les plus marquantes de l'histoire du ski helvétique. Le Haut-Valaisan est entré dans l'histoire en 1984, lors des Jeux olympiques de Sarajevo, en remportant la médaille d'or en slalom géant. En janvier 1983 à Adelboden, il avait déjà fait sensation en réalisant le seul triplé suisse à ce jour en Coupe du monde aux côtés de Pirmin Zurbriggen et de Jacques Lüthy.

Mais actuellement, Max Julen enchaîne les drames. Les récentes intempéries qui ont frappé à Zermatt ont durement endommagé son hôtel, le «Beau-Rivage», ainsi que son restaurant, «Chez Max Julen». «L'espace spa, la cave à vin, la salle de fitness et les installations sanitaires du troisième sous-sol étaient complètement sous l'eau. Et dans le restaurant, le niveau d'eau et de boue était d'environ un demi-mètre», raconte l'ancien skieur de 63 ans dans les colonnes du «Blick». Son établissement quatre étoiles ne pourra donc pas rouvrir avant l'hiver.

Risque d'inondation: Zermatt n'est plus accessible A Zermatt, les fortes intempéries ont provoqué des glissements de terrain et des inondations. La Vispa est sortie de son lit le matin. Les écoles du village touristique ont été fermées, a indiqué une employée communale à Keystone-ATS. 21.06.2024

«Mon fils ne reviendra malheureusement jamais»

Mais Julen a dû porter un fardeau encore plus lourd il n'y a pas si longtemps. «Tous les dégâts de l'hôtel, sans exception, peuvent être réparés. Mais l'un de mes fils ne reviendra malheureusement jamais», dit-il. Le plus jeune de ses fils, Marc, autrefois considéré comme un talent du golf, est en effet décédé en octobre 2022 à seulement 23 ans des suites d'une maladie cardiaque.

Malgré cette lourde perte, le Haut-Valaisan a trouvé du réconfort dans la foi. «Il n'y a rien de pire que de perdre un enfant. Malgré cela, je crois que tout a un sens dans la vie», explique-t-il.