Décès de Sophie Hediger, emportée par une avalanche

Swiss-Ski et le snowboard helvétique sont en deuil. La fédération annonce le décès tragique de Sophie Hediger, membre de l'équipe nationale de snowboardcross, qui a été emportée par une avalanche lundi à Arosa. La Grisonne n'avait que 26 ans.

Sophie Hediger, Mitglied der Snowboardcross-Nationalmannschaft, ist am Montag bei einem Lawinenunglück in Arosa im Alter von erst 26 Jahren ums Leben gekommen.

«Nous sommes abasourdis et nous pensons à la famille de Sophie, à qui nous présentons nos plus sincères condoléances», déclare le CEO de Swiss-Ski Walter Reusser, cité dans un communiqué. «Pour la famille de Swiss-Ski, la mort tragique de Sophie jette une ombre sombre sur les fêtes de Noël. Nous sommes immensément tristes. Nous garderons un souvenir ému de Sophie», poursuit-il.

Sophie Hediger a perdu la vie «tragiquement, brutalement et bien trop tôt», souligne Swiss-Ski. Elle avait obtenu ses deux premiers podiums en Coupe du monde au cours de l'exercice 2023/24, son meilleur résultat étant un 2e rang à St-Moritz en janvier dernier lors de la répétition générale des Mondiaux 2025.

En accord avec la famille endeuillée et son compagnon, Swiss-Ski ne donnera pas d'autres informations sur le décès de Sophie Hediger et demande de respecter la sphère privée des personnes endeuillées, écrit encore la fédération.

Elle faisait du hors-piste

Accompagnée de son compagnon, Sophie Hediger a emprunté une piste fermée à 13h15 lundi, selon le communiqué de la police cantonale grisonne publié mardi. Alors qu'ils quittaient la piste fermée, la snowboardeuse a été prise dans une avalanche.

Dario Wüthrich a averti les secours et s'est mis à la rechercher. Celle-ci a pu être localisée vers 15h30 et finalement être dégagée des masses de neige. Selon la police cantonale, les tentatives de réanimation sur place ont dû être interrompues plus tard sans succès. Une enquête a été ouverte.