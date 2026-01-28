  1. Clients Privés
Crans-Montana Les skieurs suisses pour réviser leurs gammes de vitesse avant les JO

ATS

28.1.2026 - 15:27

Dès vendredi, trois courses de vitesse seront au programme de la Coupe du monde à Crans-Montana. Pour leur dernière sortie avant les JO, les sélectionnés suisses auront une dernière occasion d'engranger de la confiance.

Alexis Monney, deuxième, à gauche, et Marco Odermatt, vainqueur, à droite, à Crans-Montana, en 2025 (archive).
Alexis Monney, deuxième, à gauche, et Marco Odermatt, vainqueur, à droite, à Crans-Montana, en 2025 (archive).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.01.2026, 15:27

28.01.2026, 16:08

À quelques jours de la cérémonie d'ouverture au stade San Siro de Milan, les dames s'élanceront vendredi en descente, avant d'enchaîner avec un super-G samedi. Dimanche aura lieu la descente masculine en clôture de ce week-end sur le Haut-Plateau.

JO 2026. De Milan à Cortina : des Jeux «éclatés» sur sept sites

JO 2026De Milan à Cortina : des Jeux «éclatés» sur sept sites

Malorie Blanc attendue pour sa 1re à la maison

Les Suissesses alignées en vitesse seront attendues au tournant, notamment Malorie Blanc qui concourt pour la première fois à Crans-Montana. En 2024, la locale de l'étape était supposée faire ses débuts en Coupe du monde sur cette même piste, mais s'était blessée à l'entraînement.

St-Moritz. Une belle 6e place pour Malorie Blanc, Alice Robinson l’emporte

St-MoritzUne belle 6e place pour Malorie Blanc, Alice Robinson l’emporte

La Valaisanne de 22 ans, qui participera à Cortina à ses premiers Jeux olympiques, est en quête de résultats probants après son week-end en demi-teinte à Tarvisio où elle a terminé 30e de la descente et 29e du super-G. Cet hiver, le meilleur résultat de la skieuse d'Ayent a été une 6e place en Super-G à St-Moritz à la mi-décembre.

Trois courses cette saison pour Suter

Les performances de Corinne Suter, championne olympique en titre de descente, seront également scrutées. Blessée à l'entraînement à St-Moritz, la Schwytzoise n'a disputé que trois courses cet hiver, pour un 15e rang en descente à Tarvisio comme meilleure référence.

Zauchensee. Corinne Suter parviendra-t-elle à reprendre ses marques ?

ZauchenseeCorinne Suter parviendra-t-elle à reprendre ses marques ?

Janine Schmitt, autrice d'un coup d'éclat à Altenmark avec une 5e place en descente, cherchera à confirmer sa montée en puissance. La championne du monde 2023 de descente Jasmine Fleury aura l'opportunité de s'illustrer sur une piste où elle avait terminé à la 2e place en 2024.

Qui sera au départ de la descente olympique?

Chez les messieurs, Marco Odermatt se présentera au départ avec la ferme intention de faire oublier sa frustrante 2e place lors de la descente de Kitzbühel le week-end dernier. L'an dernier, le leader incontesté du classement de la discipline et du général l'avait emporté en super-G sur la Nationale et avait terminé 2e lors du triplé de l'équipe de Suisse en descente.

Son poursuivant au classement de la descente Franjo von Allmen est en quête d'une 2e victoire cet hiver, après celle glanée en descente à Val Gardena. Vainqueur sortant, le Bernois aura sa couronne à défendre avant de se mettre en quête d'une première médaille olympique.

Descente de Kitzbühel. «Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

Descente de Kitzbühel«Pour moi, c’est une défaite» - La Streif se refuse encore à Marco Odermatt !

Derrière ces deux cadors de la vitesse, leurs compatriotes Niels Hintermann, Stefan Rogentin et Alexis Monney seront à la lutte pour prétendre aux deux places restantes de la descente olympique. Si Hintermann et Monney ont été les plus performants jusqu'ici, ce dernier a vécu un week-end loin de ses standards à Kitzbühel: malade, il a terminé hors des points lors des deux courses de vitesse. Le Fribourgeois se souviendra qu'il avait complété le triplé suisse en 2025 en terminant 3e.

Alexis Monney, c'est qui ?

Alexis Monney, c'est qui ?

Alexis Monney, le nouveau prodige du ski suisse de vitesse. Première victoire à Bormio, médaillé mondial et déjà parmi les meilleurs descendeurs du circuit.

11.11.2025

