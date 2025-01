L'Américaine Lindsey Vonn boucle samedi et dimanche à Garmisch-Partenkirchen (Allemagne) un premier bloc de sept courses depuis son retour en Coupe du monde, avec une descente puis un super-G en guise de derniers réglages en vue des Mondiaux à Saalbach (4-16 février).

Lindsey Vonn s'est imposée à 82 reprises en Coupe du monde. KEYSTONE

AFP Clara Francey

Sur le chemin de son retour à la compétition depuis la mi-décembre après plus de cinq années d'arrêt, Vonn a connu l'émotion de la première course à St. Moritz (14e en super-G), les frissons d'un podium à sa portée à St. Anton (6e en descente, 4e en super-G) et un contre-temps à Cortina d'Ampezzo (20e en descente, sortie en super-G), pourtant l'une de ses pistes fétiches.

Dans sa carrière, l'Américaine de 40 ans s'est imposée à 82 reprises en Coupe du monde. Près de la moitié (39) de ses succès se concentrent dans trois stations: Lake Louise au Canada (18), Cortina d'Ampezzo en Italie (12) et Garmisch-Partenkirchen (9).

C'est dans la station bavaroise, où elle a décroché l'une de ses huit médailles mondiales (de l'argent en descente en 2011) et son avant-dernière victoire en Coupe du monde, qu'elle effectuera comme le reste de ses concurrentes en vitesse, les derniers réglages avant les Championnats du monde en Autriche dans 10 jours.

Sur les premières courses, elle a pu s'apercevoir du travail qui lui restait à accomplir, notamment en matière de vitesse et de matériel. «Je dois m'entraîner plus souvent à haute vitesse. Mon timing n'est pas bon. Je suis toujours un peu en retard», a-t-elle estimé après sa sortie de piste en super-G, discipline d'instinct par excellence, la semaine dernière.

Depuis le début de la saison, l'Autrichienne Cornelia Hütter est venue contester la domination des skieuses italiennes Sofia Goggia et Federica Brignone, quatre podiums chacune, dont deux victoires, en sept courses.

Les conditions changeantes de neige, comme ce fut le cas jeudi et vendredi à l'entraînement, pourraient redistribuer les cartes. D'ailleurs, c'est sous un parapluie au milieu de ses coéquipières que Lindsey Vonn a donné de ses nouvelles sur ses réseaux sociaux jeudi après le premier entraînement.

Des températures positives sont annoncées samedi (jusqu'à 6 degrés Celsius) et dimanche (jusqu'à 7°C) dans la station de moyenne altitude (1.500 m pour le départ, 800 m pour l'arrivée).