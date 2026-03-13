Des crises de panique mettent fin à la carrière de Niels Hintermann

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Ça devenait dangereux» Des crises de panique mettent fin à la carrière de Niels Hintermann

par Michael Lehmann

13.3.2026 - 14:52

C'est à Courchevel que Niels Hintermann a annoncé de manière inattendue la fin de sa carrière professionnelle. Le Zurichois a expliqué qu'après avoir vaincu un cancer, il n'est plus disposé à risquer sa vie.

Une dernière photo d'équipe pour Niels Hintermann.
Une dernière photo d'équipe pour Niels Hintermann.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann

13.03.2026, 14:52

Vendredi, Niels Hintermann a décidé à la dernière minute de ne pas participer à la descente de Courchevel. La raison est simple, explique ensuite le skieur de 30 ans à la SR: «J'en ai fini avec le ski. Je ne suis plus prêt à risquer ma vie comme je devrais le faire.»

Coup de tonnerre en ski alpin. «Je ne veux plus risquer ma vie» - Niels Hintermann met un terme à sa carrière !

Coup de tonnerre en ski alpin«Je ne veux plus risquer ma vie» - Niels Hintermann met un terme à sa carrière !

C'est justement en descente, où les athlètes atteignent souvent des vitesses supérieures à 100 km/h, qu'il faut non seulement de la force physique, mais aussi une bonne résistance mentale. Ce n'est pas seulement vendredi qu'il a remarqué qu'il lui était de plus en plus difficile de sortir «à fond» de la cabane de départ. «Et quand on ne donne pas tout ce qu'on a, ça devient vite dangereux», a expliqué Hintermann. «Je veux m'arrêter selon mes propres conditions et ne pas me retrouver soudainement à gigoter dans un filet.»

Ces dernières années, de graves chutes de skieurs de haut niveau comme Aleksander Kilde ou Cyprien Sarrazin ont fait sensation et ont montré à quel point le risque est élevé en descente.

Crises de panique dans le chalet de départ

Sa décision a mûri au cours des dernières semaines. C'est surtout fin février à Garmisch qu'il a remarqué qu'il était de plus en plus en proie à des crises de panique dans le chalet de départ. Son corps tout entier tremblait et il avait en tête des scénarios «qu'on ne voudrait absolument pas avoir en tête». Parfois, il parvenait encore à les oublier, mais ces idées revenaient en boucle. C'est pourquoi il avait déjà renoncé à prendre le départ à Garmisch.

Garmisch-Partenkirchen. Hégémonie suisse en descente : triplé d’Odermatt, Monney et Rogentin !

Garmisch-PartenkirchenHégémonie suisse en descente : triplé d’Odermatt, Monney et Rogentin !

«Ces derniers jours, nous avons tout essayé, y compris l’hypnose», explique Hintermann. Au début, il se sentait bien. Mais avant la course de vendredi, il s’est rendu compte que ce n’était plus possible. «Mon corps et mon esprit me disaient tous les deux: non.»

Profiter de cette nouvelle vie

Le cancer des ganglions lymphatiques dont il a guéri a joué un rôle décisif dans sa décision de prendre sa retraite. Avant la saison 2024/25, un kinésithérapeute avait remarqué chez lui un ganglion lymphatique hypertrophié. Hintermann, qui s’était marié quelques mois auparavant, n’avait ressenti aucun symptôme. Grâce au dépistage précoce et au traitement immédiat par chimiothérapie et radiothérapie, il a, comme il le dit, reçu une seconde vie en cadeau. Plus question pour lui de la mettre en péril.

Ski alpin. «Ça a été un choc» - Niels Hintermann frappé par un cancer

Ski alpin«Ça a été un choc» - Niels Hintermann frappé par un cancer

Au début de la saison, Hintermann avait encore réussi, dans l’ensemble, à se concentrer sur les courses. Avec une 7e place à Val Gardena et une 6e place lors de la classique de Kitzbühel, il a même rempli les critères de qualification olympique et a été sélectionné pour Bormio. Là-bas, il a toutefois été devancé par Stefan Rogentin lors des sélections internes et, après sa 16e place à Pékin en 2022, il n’a plus participé à aucune autre course olympique.

Un athlète très apprécié

Au total, Hintermann peut se prévaloir d’une belle carrière avec plus de 100 départs en Coupe du monde. Il a remporté trois victoires, dont celle à domicile à Wengen qui se démarque particulièrement. En 2017, il a créé la surprise en remportant le combiné dans l’Oberland bernois. Il a décroché ses deux autres victoires en 2022 et 2024 lors des descentes de Kvitfjell. Il a également décroché quatre autres places sur le podium, en terminant à chaque fois troisième dans la discipline reine.

Hintermann restera également dans les mémoires pour son franc-parler: il a toujours dit sans détour ce qu’il pensait. Dernièrement, à Bormio, cela l’a conduit à critiquer ouvertement les entraîneurs, avant de s’excuser pour cette sortie. «Je suis passionné par ce sport, parfois peut-être un peu trop», a-t-il expliqué sur Instagram, avant de faire ses adieux avec ces mots: «Votre Niels, la tête brûlée.»

Hintermann apaise la polémique. «Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»

Hintermann apaise la polémique«Ma réaction n’était pas acceptable, je suis sincèrement désolé»

Aujourd’hui, il met un terme à sa carrière sans préavis. En agissant de la sorte, Hintermann a démontré une autre force de caractère, celle d'avoir conscience de ses propres limites.

Les plus lus

«Il n'était pas là la veille» - Et soudain, un cylindre géant est sorti de terre
Des crises de panique mettent fin à la carrière de Niels Hintermann
Triple bonheur pour Marco Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»
«Je suis en train de les tuer, quel grand honneur que de le faire!»
La crise menace l'approvisionnement mondial en médicaments
Crash d'un avion américain en Irak : tous les occupants sont décédés