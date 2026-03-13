Des crises de panique mettent fin à la carrière de Niels Hintermann

C'est à Courchevel que Niels Hintermann a annoncé de manière inattendue la fin de sa carrière professionnelle. Le Zurichois a expliqué qu'après avoir vaincu un cancer, il n'est plus disposé à risquer sa vie.

Une dernière photo d'équipe pour Niels Hintermann. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Michael Lehmann ATS

Vendredi, Niels Hintermann a décidé à la dernière minute de ne pas participer à la descente de Courchevel. La raison est simple, explique ensuite le skieur de 30 ans à la SR: «J'en ai fini avec le ski. Je ne suis plus prêt à risquer ma vie comme je devrais le faire.»

C'est justement en descente, où les athlètes atteignent souvent des vitesses supérieures à 100 km/h, qu'il faut non seulement de la force physique, mais aussi une bonne résistance mentale. Ce n'est pas seulement vendredi qu'il a remarqué qu'il lui était de plus en plus difficile de sortir «à fond» de la cabane de départ. «Et quand on ne donne pas tout ce qu'on a, ça devient vite dangereux», a expliqué Hintermann. «Je veux m'arrêter selon mes propres conditions et ne pas me retrouver soudainement à gigoter dans un filet.»

Ces dernières années, de graves chutes de skieurs de haut niveau comme Aleksander Kilde ou Cyprien Sarrazin ont fait sensation et ont montré à quel point le risque est élevé en descente.

Crises de panique dans le chalet de départ

Sa décision a mûri au cours des dernières semaines. C'est surtout fin février à Garmisch qu'il a remarqué qu'il était de plus en plus en proie à des crises de panique dans le chalet de départ. Son corps tout entier tremblait et il avait en tête des scénarios «qu'on ne voudrait absolument pas avoir en tête». Parfois, il parvenait encore à les oublier, mais ces idées revenaient en boucle. C'est pourquoi il avait déjà renoncé à prendre le départ à Garmisch.

«Ces derniers jours, nous avons tout essayé, y compris l’hypnose», explique Hintermann. Au début, il se sentait bien. Mais avant la course de vendredi, il s’est rendu compte que ce n’était plus possible. «Mon corps et mon esprit me disaient tous les deux: non.»

Profiter de cette nouvelle vie

Le cancer des ganglions lymphatiques dont il a guéri a joué un rôle décisif dans sa décision de prendre sa retraite. Avant la saison 2024/25, un kinésithérapeute avait remarqué chez lui un ganglion lymphatique hypertrophié. Hintermann, qui s’était marié quelques mois auparavant, n’avait ressenti aucun symptôme. Grâce au dépistage précoce et au traitement immédiat par chimiothérapie et radiothérapie, il a, comme il le dit, reçu une seconde vie en cadeau. Plus question pour lui de la mettre en péril.

Au début de la saison, Hintermann avait encore réussi, dans l’ensemble, à se concentrer sur les courses. Avec une 7e place à Val Gardena et une 6e place lors de la classique de Kitzbühel, il a même rempli les critères de qualification olympique et a été sélectionné pour Bormio. Là-bas, il a toutefois été devancé par Stefan Rogentin lors des sélections internes et, après sa 16e place à Pékin en 2022, il n’a plus participé à aucune autre course olympique.

Un athlète très apprécié

Au total, Hintermann peut se prévaloir d’une belle carrière avec plus de 100 départs en Coupe du monde. Il a remporté trois victoires, dont celle à domicile à Wengen qui se démarque particulièrement. En 2017, il a créé la surprise en remportant le combiné dans l’Oberland bernois. Il a décroché ses deux autres victoires en 2022 et 2024 lors des descentes de Kvitfjell. Il a également décroché quatre autres places sur le podium, en terminant à chaque fois troisième dans la discipline reine.

Hintermann restera également dans les mémoires pour son franc-parler: il a toujours dit sans détour ce qu’il pensait. Dernièrement, à Bormio, cela l’a conduit à critiquer ouvertement les entraîneurs, avant de s’excuser pour cette sortie. «Je suis passionné par ce sport, parfois peut-être un peu trop», a-t-il expliqué sur Instagram, avant de faire ses adieux avec ces mots: «Votre Niels, la tête brûlée.»

Aujourd’hui, il met un terme à sa carrière sans préavis. En agissant de la sorte, Hintermann a démontré une autre force de caractère, celle d'avoir conscience de ses propres limites.