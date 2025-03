«Je vais plonger dans les prochains mois avec la bonne attitude», a apprécié Mikaela Shiffrin, vainqueur en slalom de l'ultime course de la saison de ski alpin jeudi à Sun Valley, après un hiver contrasté marqué par une blessure.

Mikaela Shiffrin 🇺🇸 bags win no. 101 🏆 in front of her crowd!#fisalpine #worldcupsunvalley pic.twitter.com/8Ch5AlJ0N9 — FIS Alpine (@fisalpine) March 27, 2025

Agence France-Presse Clara Francey

Que retenez-vous de votre performance du jour?

«C'est magnifique de réussir cette performance aujourd'hui (jeudi), parfois vous pouvez gagner une course même si vous n'avez pas fait votre meilleur ski, et aujourd'hui j'ai senti que j'ai vraiment skié à mon meilleur niveau, surtout dans ces conditions, qui sont normalement difficiles. Terminer la saison avec ce niveau à Sun Valley me donne beaucoup d'énergie pour ma future préparation et nos prochains camps d'entraînement. Je vais essayer de faire correspondre ce niveau de Sun Valley avec ce que je veux atteindre en géant, cela me donne de l'énergie pour faire ce travail. Cette finale de Coupe du monde m'a donné beaucoup d'énergie.»

Vous avez été très agressive en deuxième manche malgré votre avance...

«Dans ces conditions c'est pire lorsque vous skiez avec prudence, je le savais, mais ce n'est pas pour autant facile de skier de façon agressive. Je pouvais entendre la foule m'acclamer dès le départ, et j'ai aussi vu Lena (Dürr, 2e) skier son haut de parcours, elle avait vraiment fière allure, je trouvais qu'elle avait mis la barre haut, je voulais faire aussi bien. Le timing était correct, c'était comme si un virage me poussait juste dans le suivant de la bonne manière, et quand je ressens ça, alors tout est tellement connecté.»

Vous aviez commencé et vous terminez la saison avec une victoire, comment résumez-vous votre saison?

«J'ai connu de véritables montagnes russes. Il y a eu des moments vraiment palpitants, et des moments où je me suis demandé ce que je faisais là. Cette course, finir avec un bon état d'esprit, une bonne intensité, et un ski vraiment fort, ça va m'aider pour toute la préparation. On goûte à ce pourquoi nous nous entraînons si dur, cela rend un peu plus facile l'idée de plonger dans les prochains mois avec, vous savez, une bonne attitude.»

Comment utilisez-vous la foule aux États-Unis?

«Ça me pousse mais c'est aussi un grand niveau de pression, donc c'est comme une épée à double tranchant, car vous pouvez sentir l'énergie, mais aussi entendre tous les gens qui m'encouragent individuellement. Même si c'est très positif, parfois j'essaie de mettre cela de côté, hors de mon esprit.»

Pouvez-vous comparer votre 100e succès qui est survenu en Europe et le 101e ici sur le sol américain?

«C'est assez spécial, ça va me prendre un peu de temps pour réaliser. C'était une journée très inspirante pour moi et pour toute l'équipe, très disputée. C'est comme si ma 100e victoire avait réinitialisé le compteur, la 101e c'est comme un redémarrage presque, c'est la façon dont j'essaie de le voir, en me disant que j'ai encore plein de choses à vivre dans ma carrière, je l'espère. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas le début, c'est quelque part dans un magnifique milieu.»