Des mots qui sonnent presque comme une déclaration de guerre avant Levi !

Loïc Meillard est prêt à se battre cet hiver pour la conquête du général de la Coupe du monde. Il veut frapper un grand coup dimanche à Levi lors du premier slalom de la saison.

Keystone-SDA ATS

Champion du monde de la spécialité, le skieur né à Neuchâtel et établi en Valais semble être le seul véritable rival potentiel de Marco Odermatt (28 ans), qui s'est adjugé le gros globe quatre fois consécutivement. Tous deux avaient déjà brillé chez les juniors, mais il a fallu davantage de temps à Meillard (29 ans) pour s'établir vraiment au niveau élite.

Il compte six victoires dans les disciplines classiques en Coupe du monde, la première au début 2023 en géant à Schladming. Pour sa part, Odermatt avait fêté le premier de ses 46 succès en super-G à Beaver Creek un peu plus de trois ans plus tôt.

Progression constante

La progression de Meillard lors des derniers hivers a été remarquée. Il s'est ainsi classé deuxième du général de la Coupe du monde en 2023/24, et troisième lors de la dernière saison. Il a surtout décroché la médaille d'or en slalom aux Mondiaux de Saalbach et avait fini l'hiver en trombe avec trois victoires lors de ses cinq dernières courses, soit une en slalom et deux en géant.

Pour la deuxième fois de suite, Meillard avait totalisé plus de 1000 points sur une saison. De quoi nourrir l'ambition suprême et essayer de se lancer à la conquête du gros globe en 2025/26. Mais le grand favori reste évidemment Marco Odermatt.

Celui-ci est conscient du potentiel de son compatriote. Entraîneur des géantistes suisses, Helmut Krug a donné son avis dans la biographie d'Odermatt ("Meine Welt"). «Loïc et Marco sont incontestablement les deux meilleurs spécialistes du géant. Loïc arrive aussi maintenant, mais il aurait pu déjà gagner plus tôt, parce qu'il ski simplement encore mieux.» Et Odermatt abonde dans son sens. «Si je considère la situation de manière lucide, je sais que Loïc est le meilleur skieur.»

Apprendre à gagner

Selon Krug, la différence entre les deux champions est qu'Odermatt est le compétiteur par excellente. «La victoire est innée chez Marco, alors que Loïc a d'abord dû apprendre à gagner», explique-t-il.

Gagner des courses de ski et faire du ski sont deux choses différentes, selon l'entraîneur. Meillard brille avec son exactitude et sa précision sur les skis. Odermatt évolue parfois de manière peu orthodoxe, mais il est toujours d'une efficacité redoutable.

Loïc Meillard a désormais appris à gagner, comme l'a montré son titre mondial en slalom. Il occupe d'ailleurs la première place au classement mondial dans la discipline. Ce ne serait donc pas une surprise s'il venait à s'imposer dimanche à Levi, où jamais un Suisse n'a gagné.

«J'ai déjà dit que j'aimerais bien une fois gagner la Coupe du monde. Le gros globe est quelque chose de possible, mais je ne me focalise pas dessus. Si je skie bien, le reste suivra», résume le Valaisan d'adoption. Pour un skieur calme et pondéré comme lui, cela sonne presque comme une déclaration de guerre...

