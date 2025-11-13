Des mots qui sonnent presque comme une déclaration de guerre avant Levi !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Loïc Meillard Des mots qui sonnent presque comme une déclaration de guerre avant Levi !

ATS

13.11.2025 - 10:08

Loïc Meillard est prêt à se battre cet hiver pour la conquête du général de la Coupe du monde. Il veut frapper un grand coup dimanche à Levi lors du premier slalom de la saison.

Loïc Meillard est prêt à se battre cet hiver pour la conquête du général de la Coupe du monde.
Loïc Meillard est prêt à se battre cet hiver pour la conquête du général de la Coupe du monde.
ats

Keystone-SDA

13.11.2025, 10:08

Champion du monde de la spécialité, le skieur né à Neuchâtel et établi en Valais semble être le seul véritable rival potentiel de Marco Odermatt (28 ans), qui s'est adjugé le gros globe quatre fois consécutivement. Tous deux avaient déjà brillé chez les juniors, mais il a fallu davantage de temps à Meillard (29 ans) pour s'établir vraiment au niveau élite.

Il compte six victoires dans les disciplines classiques en Coupe du monde, la première au début 2023 en géant à Schladming. Pour sa part, Odermatt avait fêté le premier de ses 46 succès en super-G à Beaver Creek un peu plus de trois ans plus tôt.

Calendrier 2025/26 de la Coupe du monde de ski alpin

Du 25 octobre 2025 au 25 mars 2026, l'élite mondiale du ski alpin disputera plus de 80 courses. Voici le calendrier complet de ces épreuves, réparties dans 13 pays.

Marco Odermatt of Switzerland celebrates with men's World Cup overall crystal globe trophy, the men's Downhill discipline leader crystal globe trophy, the men's Super-g discipline leader crystal globe trophy and the men's Giant-Slalom discipline leader crystal globe trophy at the FIS Alpine Ski World Cup Finals, in Sun Valley Resort, Idaho, United States, Thursday, March 27, 2025. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)
KEYSTONE

Progression constante

La progression de Meillard lors des derniers hivers a été remarquée. Il s'est ainsi classé deuxième du général de la Coupe du monde en 2023/24, et troisième lors de la dernière saison. Il a surtout décroché la médaille d'or en slalom aux Mondiaux de Saalbach et avait fini l'hiver en trombe avec trois victoires lors de ses cinq dernières courses, soit une en slalom et deux en géant.

Pour la deuxième fois de suite, Meillard avait totalisé plus de 1000 points sur une saison. De quoi nourrir l'ambition suprême et essayer de se lancer à la conquête du gros globe en 2025/26. Mais le grand favori reste évidemment Marco Odermatt.

Celui-ci est conscient du potentiel de son compatriote. Entraîneur des géantistes suisses, Helmut Krug a donné son avis dans la biographie d'Odermatt ("Meine Welt"). «Loïc et Marco sont incontestablement les deux meilleurs spécialistes du géant. Loïc arrive aussi maintenant, mais il aurait pu déjà gagner plus tôt, parce qu'il ski simplement encore mieux.» Et Odermatt abonde dans son sens. «Si je considère la situation de manière lucide, je sais que Loïc est le meilleur skieur.»

Marco Odermatt. «A un moment donné, j'en aurai assez de vivre avec une valise»

Marco Odermatt«A un moment donné, j'en aurai assez de vivre avec une valise»

Apprendre à gagner

Selon Krug, la différence entre les deux champions est qu'Odermatt est le compétiteur par excellente. «La victoire est innée chez Marco, alors que Loïc a d'abord dû apprendre à gagner», explique-t-il.

Gagner des courses de ski et faire du ski sont deux choses différentes, selon l'entraîneur. Meillard brille avec son exactitude et sa précision sur les skis. Odermatt évolue parfois de manière peu orthodoxe, mais il est toujours d'une efficacité redoutable.

Loïc Meillard a désormais appris à gagner, comme l'a montré son titre mondial en slalom. Il occupe d'ailleurs la première place au classement mondial dans la discipline. Ce ne serait donc pas une surprise s'il venait à s'imposer dimanche à Levi, où jamais un Suisse n'a gagné.

«J'ai déjà dit que j'aimerais bien une fois gagner la Coupe du monde. Le gros globe est quelque chose de possible, mais je ne me focalise pas dessus. Si je skie bien, le reste suivra», résume le Valaisan d'adoption. Pour un skieur calme et pondéré comme lui, cela sonne presque comme une déclaration de guerre...

Archive sur Loïc Meillard

Loïc Meillard : «Aux Jeux, le but est de faire une médaille»

Loïc Meillard : «Aux Jeux, le but est de faire une médaille»

En conférence de presse à Dübendorf, Loïc Meillard s’est livré avant cette saison olympique. Le Valaisan sait qu’il sera attendu en Italie.

01.10.2025

Les plus lus

Le prince George éclipse Kate, qui se prend de sévères critiques
Même sans sortir les armes, la Russie peut «plonger la Suisse dans le noir»
Des mots qui sonnent presque comme une déclaration de guerre avant Levi !
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Le test de culture générale de Miss France? Pas si facile!
Trump: «Nous ne céderons jamais au chantage»