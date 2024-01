Des nouvelles de Kilde, moins touché que prévu

Aleksander Aamodt Kilde s'est moins gravement blessé que ce que l'on craignait après sa terrible chute dans la descente du Lauberhorn. Les rumeurs selon lesquelles le Norvégien aurait subi une fracture ouverte du tibia ne se sont pas avérées exactes.

Kilde ne souffre d'aucune fracture, a annoncé la fédération norvégienne. KEYSTONE

Selon la fédération norvégienne, Aleksander Aamodt Kilde a été opéré de sa jambe blessée samedi soir encore à l'hôpital de Berne. Le Norvégien de 31 ans a subi une coupure au mollet et s'est déboîté l'épaule lors du violent choc.

Aucune fracture n'a été constatée, mais de graves contusions. La fédération norvégienne a annoncé que des détails sur les blessures seraient publiés ultérieurement.

«Je suis là et soigné par la seule et l’unique Mikaela Shiffrin», a indiqué Kilde sur Instagram, accompagné d’une photo depuis son lit d’hôpital aux côtés de sa compagne. «Merci beaucoup pour tous les messages. Je suis reconnaissant pour tous les mots d'amour et de soutien. Ce sport peut être brutal, mais je l'aime toujours», a-t-il ajouté.

ATS / blue Sport