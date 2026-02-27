  1. Clients Privés
Descente de Soldeu Emma Aicher pour se rapprocher de Lindsey Vonn

ATS

27.2.2026 - 04:01

La Coupe du monde reprend ses droits cinq jours après la cérémonie de clôture des JO. Les dames sont en lice dès vendredi à Soldeu, pour une descente. Deux super-G sont aussi prévus dans la station andorrane, samedi et dimanche.

Emma Aicher est la favorite pour le globe de descente après la blessure de Lindsey Vonn.
Emma Aicher est la favorite pour le globe de descente après la blessure de Lindsey Vonn.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.02.2026, 04:01

27.02.2026, 07:21

C'est la malheureuse Lindsey Vonn, gravement blessée à Cortina lors de la descente olympique, qui pointe en tête de la Coupe du monde de descente après son début de saison quasi parfait dans la discipline. Mais difficile d'imaginer que l'Américaine puisse garder la main sur ce petit globe.

Lindsey Vonn a frôlé le pire. «Le médecin a sauvé ma jambe de l'amputation»

Lindsey Vonn a frôlé le pire«Le médecin a sauvé ma jambe de l'amputation»

Quatre descentes restent au programme de l'hiver, et Lindsey Vonn ne compte que 144 points d'avance sur sa dauphine Emma Aicher, vice-championne olympique de la spécialité (ainsi que du combiné par équipe). Une autre Allemande, Kira Weidle-Winklemann, pointe au 3e rang de la Coupe du monde de descente avec 168 longueurs de retard.

Conte de fées. Emma Aicher est une skieuse «unique»

Conte de féesEmma Aicher est une skieuse «unique»

Les Suissesses espèrent quant à elles se relancer après des Jeux olympiques manqués dans les disciplines de vitesse, avec la 10e place de Malorie Blanc en super-G comme meilleur résultat. La Valaisanne sera surtout à suivre de près samedi et dimanche en super-G, elle qui pointe au 5e rang du classement de la spécialité.

