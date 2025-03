Dominik Paris prive la Suisse d’un incroyable... quadruplé !

Dominik Paris a remporté vendredi la première descente de Kvitfjell en devançant Marco Odermatt (2e à 0’’32) et Stefan Rogentin (3e à 0’’63), qui signe son premier podium dans la discipline. Franjo von Allmen (4e à 0’’83) et Alexis Monney (5e à 0’’89) ont échoué au pied du podium.

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Dominik Paris a privé la Suisse d'un nouveau triplé en remportant la première descente de Kvitfjell vendredi. L'Italien a devancé Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Franjo von Allmen et Alexis Monney.

Intouchables à Crans-Montana, les Suisses sont cette fois tombés sur plus fort qu'eux en Norvège. Dominik Paris, qui avait déjà montré en Valais qu'il pouvait rivaliser avec la «dream team» de Swiss-Ski en prenant la 3e place du super-G, a signé son premier succès depuis sa victoire à Val Gardena en décembre 2023, le 23e au total en Coupe du monde.

Sur une piste peu pentue taillée pour son gabarit et ses capacités de glisseur, Paris a été impérial, repoussant Odermatt à 0''32. Personne n'a été plus rapide que le skieur de 35 ans sur la dernière ligne droite de l'Olympiabakken, où il s'était déjà imposé à quatre reprises, la dernière fois en mars 2022.

Odermatt surpris et frayeur pour von Allmen

Le leader du classement général, qui n'avait jamais fait mieux qu'une 7e place à Kvitfjell en descente (3e en super-G l'hiver dernier), pouvait se satisfaire de son 85e podium en Coupe du monde.

«C'était déjà surprenant de voir du vert à l'arrivée avant la descente de Paris», a lâché Odermatt au micro de la SRF, avant de reconnaître avoir été aidé par le vent. «Je pense que la plupart des gens attendaient plutôt Franjo, mais j'ai fait un pas de géant sur ce genre de descente dernièrement», a-t-il apprécié.

Seul le quatuor helvétique est parvenu à terminer dans la même seconde que le vainqueur transalpin. Troisième à 0''63, Rogentin a d'ailleurs signé son premier podium en descente en profitant de son dossard numéro 4.

Champion du monde à Saalbach et vainqueur à Crans-Montana, von Allmen (4e, +0''83) a perdu du temps après un saut trop enlevé sur le haut du parcours. Quant à Monney (5e, +0''89), il lui a manqué de la vitesse en bas du tracé pour se hisser à nouveau sur la boîte.

C'ÉTAIT QUOI ÇA ???! 🤯



Le saut hallucinant de Franjo von Allmen sur la descente à Kvitfjell ! #ChaletClub pic.twitter.com/UWuiUDPzSc — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 7, 2025

«Il y a eu une ou deux erreurs mais je suis satisfait. C'était une course solide et j'ai pris du plaisir», a déclaré le skieur de Châtel-Saint-Denis, qui avait terminé au 26e rang lors de ses deux premières descentes à Kvitfjell (2022 et 2024).

Les globes à portée

Les deux hommes voient ainsi «Odi» s'échapper en tête du classement de la discipline. Le Nidwaldien compte désormais 103 points d'avance sur le Bernois et 220 sur le Fribourgeois. Il pourrait s'assurer le petit globe samedi à l'issue de la deuxième descente dans la station norvégienne.

Avec un matelas conséquent de 440 unités sur Henrik Kristoffersen, le patron du ski mondial est également pratiquement sûr de remporter le classement général pour la quatrième année consécutive. Le Norvégien, qui n'a pris aucun départ en vitesse cet hiver, ne devrait pas disputer plus de quatre courses d'ici la fin de la saison.

Pas à son affaire à Crans-Montana, Justin Murisier n'a pas non plus trouvé la solution à Kvitfjell. Le Valaisan a pris la 15e place, à 1''54 de Paris, juste devant Lars Rösti, 16e à 1''93 de l'Italien.