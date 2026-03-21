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Lillehammer Victoire et globe de descente : la sensation Pirovano au bout de sa folle histoire !

ATS

21.3.2026 - 13:27

Laura Pirovano est intenable en cette fin de saison. L'Italienne a fêté son troisième succès consécutif en Coupe du monde de descente samedi lors des finales à Kvitfjell, cueillant ainsi le globe de la discipline. Meilleure Suissesse, Corinne Suter a terminé 6e.

Keystone-SDA

21.03.2026, 13:27

21.03.2026, 15:22

Cette issue est improbable. Laura Pirovano, qui s'est imposée avec 0''15 d'avance sur la championne olympique Breezy Johnson (2e), n'était jamais montée sur un podium avant le 6 mars dernier. Elle devient à la surprise générale la troisième Italienne à conquérir le globe de descente après Isolde Kostner et Sofia Goggia.

Laura Pirovano (28 ans) a connu le déclic sur «sa» neige du Val di Fassa, deux semaines plus tôt. Elle y a triomphé à deux reprises en descente, les 6 et 7 mars, avec à chaque fois 0''01 d'avance sur sa dauphine, pour prendre les commandes du classement de la discipline.

Lillehammer. Suter en trouble-fête, Pirovano pour un globe insoupçonné

LillehammerSuter en trouble-fête, Pirovano pour un globe insoupçonné

Et l'Italienne n'a pas flanché à Kvitfjell. La pression était il est vraie moindre sur ses épaules après que sa principale rivale, Emma Aicher, avait manqué son affaire. L'Allemande, 5e de cette descente à 0''37 de la gagnante, échoue au final à 83 points de Laura Pirovano.

Emma Aicher a en outre raté l'occasion de faire un peu plus douter Mikaela Shiffrin dans la lutte pour le gros globe. La double médaillée d'argent des JO 2026 accuse toujours près de 100 longueurs de retard (95) sur l'Américaine au général, à trois courses de la fin (dont deux épreuves techniques favorables à Shiffrin).

Suter finit fort

Leader de l'équipe de Suisse de vitesse, Corinne Suter a manqué la troisième marche du podium, occupée par Kira Weidle-Winkelmann, pour 0''23. Cet exercice 2025/26 se termine sans doute trop tôt pour la Schwytzoise, qui s'est classée 1re, 8e, 3e et donc 6e des quatre descentes disputées depuis la fin des JO de Milan-Cortina.

Descente de Val di Fassa. Corinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !

Descente de Val di FassaCorinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !

Corinne Suter, qui s'était blessée début décembre en chutant à l'entraînement à St-Moritz, n'a entamé sa saison que le 10 janvier à Zauchensee (22e en descente). Trop «juste» lors des Jeux olympiques, la championne olympique 2022 a terminé fort pour prendre la 11e place du classement de la discipline.

No 2 helvétique dans la spécialité, Malorie Blanc a en revanche raté sa course. La Valaisanne a concédé 2''36 pour se classer en 22e et avant-dernière position. Elle espère surtout briller dimanche en super-G, sa discipline de prédilection. Janine Schmitt (19e) et Jasmine Flury (20e) n'ont pas non plus marqué de point.

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