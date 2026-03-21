Dominik Paris, capitale de la descente, von Allmen sublime deuxième !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Lillehammer Dominik Paris, capitale de la descente, von Allmen sublime deuxième !

ATS

21.3.2026 - 11:45

Franjo von Allmen a décroché samedi son premier podium depuis son triplé olympique. Le Bernois a terminé 2e de la descente des finales de la Coupe du monde à Kvitfjell, derrière Dominik Paris.

Keystone-SDA

21.03.2026, 11:45

21.03.2026, 12:51

Le triple médaillé d'or de Milan-Cortina a été devancé de 0''19 par l'Italien de 36 ans, qui a une nouvelle fois maîtrisé son sujet sur la piste norvégienne. Dominik Paris s'est imposé pour la septième fois à Kvitfjell, la cinquième en descente.

Ski alpin. Les stars et une surprise : les Suisses qualifiés pour les finales en Norvège

Ski alpinLes stars et une surprise : les Suisses qualifiés pour les finales en Norvège

Le médaillé de bronze de la descente des JO 2026 a ainsi atteint la barre des 20 victoires en Coupe du monde dans la discipline-reine. Seul la légende autrichienne Franz Klammer a fait mieux en descente chez les messieurs, avec 25 succès.

Franjo von Allmen, qui fut le seul à concéder moins de 0''60 à Dominik Paris, saura se contenter de ce 2e rang. Il n'avait pas brillé depuis la fin des JO, terminant 6e de la descente de Garmisch avant de connaître l'élimination à Courchevel.

«Pas à me plaindre»

«Cette place sur le podium signifie beaucoup pour moi», a-t-il d'ailleurs souligné au micro de SRF. «Lors des entraînements, la neige printanière ne m’a pas du tout convenu. J’ai modifié mes réglages et je suis content que cela ait si bien fonctionné.»

Franjo von Allmen a aussi tiré le bilan au terme de cette saison de descente: «Je suis satisfait d'avoir pu confirmer ma 2e place au classement de descente de la saison dernière. Ca a été en dents de scie (...) mais dans l’ensemble, je n’ai pas à me plaindre.»

Descente de Courchevel. Triple bonheur pour Marco Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»

Descente de CourchevelTriple bonheur pour Marco Odermatt, désillusion pour les «chiens fous»

Le Bernois a cueilli samedi son 15e podium sur le Cirque blanc, le neuvième en descente, et le septième déjà dans cet exercice 2025/26. Il termine au 2e rang de la Coupe du monde de la spécialité, derrière un Marco Odermatt décevant samedi (7e à 0''92).

Un Marco Odermatt qui avait néanmoins le sourire. «Chaque globe a son histoire. Celle qui a mené à ce globe, avec cette régularité qui m'a permis m'imposer avec 200 points d'avance (red: 191), c'est vraiment quelque chose de particulier», a-t-il relevé.

«Surtout en descente, où chaque course est totalement différente en raison du tracé et de l'état de la neige. Il faut à chaque fois des compétences très différentes. Pouvoir se battre en tête à chaque course, c'est vraiment exceptionnel», a-t-il encore expliqué à SRF.

Monney à 0''06 du podium

Deuxième meilleur Suisse, Alexis Monney a terminé 4e de cette course, à 0''66 du vainqueur et à 0''06 de Vincent Kriechmayr. Le Fribourgeois finit 7e du classement de la discipline, en retrait par rapport à sa 3e place finale lors de la Coupe du monde 2024/25.

Garmisch-Partenkirchen. Hégémonie suisse en descente : triplé d’Odermatt, Monney et Rogentin !

Garmisch-PartenkirchenHégémonie suisse en descente : triplé d’Odermatt, Monney et Rogentin !

Un seul autre Helvète, Stefan Rogentin (6e à 0''89), a pu inscrire des points (réservés au top 15 lors des finales). Le Valaisan Justin Murisier, coupable d'une grosse faute après 10 secondes de course, s'est classé 22e, alors que le désormais retraité Niels Hintermann a fini 24e et dernier en ayant plus que relâché son effort.

Le skieur parfait de Franjo von Allmen

Le skieur parfait de Franjo von Allmen

Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le descendeur bernois Franjo von Allmen «construit» son skieur parfait.

18.11.2025

Les plus lus

Un mythe vieux de 200 ans s'effondre : révélations sur la bataille d'Hastings
Suivez la descente dames des finales en direct
Dominik Paris, capitale de la descente, von Allmen sublime deuxième !
Un cambrioleur grimpe sur une grue de 20 mètres pour échapper à la police
Grisons : une voiture fonce dans un groupe scolaire
Les États-Unis et Israël frappent le complexe nucléaire de Natanz