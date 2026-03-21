Dominik Paris, capitale de la descente, von Allmen sublime deuxième !

Franjo von Allmen a décroché samedi son premier podium depuis son triplé olympique. Le Bernois a terminé 2e de la descente des finales de la Coupe du monde à Kvitfjell, derrière Dominik Paris.

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Le triple médaillé d'or de Milan-Cortina a été devancé de 0''19 par l'Italien de 36 ans, qui a une nouvelle fois maîtrisé son sujet sur la piste norvégienne. Dominik Paris s'est imposé pour la septième fois à Kvitfjell, la cinquième en descente.

Le médaillé de bronze de la descente des JO 2026 a ainsi atteint la barre des 20 victoires en Coupe du monde dans la discipline-reine. Seul la légende autrichienne Franz Klammer a fait mieux en descente chez les messieurs, avec 25 succès.

Franjo von Allmen, qui fut le seul à concéder moins de 0''60 à Dominik Paris, saura se contenter de ce 2e rang. Il n'avait pas brillé depuis la fin des JO, terminant 6e de la descente de Garmisch avant de connaître l'élimination à Courchevel.

«Pas à me plaindre»

«Cette place sur le podium signifie beaucoup pour moi», a-t-il d'ailleurs souligné au micro de SRF. «Lors des entraînements, la neige printanière ne m’a pas du tout convenu. J’ai modifié mes réglages et je suis content que cela ait si bien fonctionné.»

Franjo von Allmen a aussi tiré le bilan au terme de cette saison de descente: «Je suis satisfait d'avoir pu confirmer ma 2e place au classement de descente de la saison dernière. Ca a été en dents de scie (...) mais dans l’ensemble, je n’ai pas à me plaindre.»

Le Bernois a cueilli samedi son 15e podium sur le Cirque blanc, le neuvième en descente, et le septième déjà dans cet exercice 2025/26. Il termine au 2e rang de la Coupe du monde de la spécialité, derrière un Marco Odermatt décevant samedi (7e à 0''92).

Un Marco Odermatt qui avait néanmoins le sourire. «Chaque globe a son histoire. Celle qui a mené à ce globe, avec cette régularité qui m'a permis m'imposer avec 200 points d'avance (red: 191), c'est vraiment quelque chose de particulier», a-t-il relevé.

«Surtout en descente, où chaque course est totalement différente en raison du tracé et de l'état de la neige. Il faut à chaque fois des compétences très différentes. Pouvoir se battre en tête à chaque course, c'est vraiment exceptionnel», a-t-il encore expliqué à SRF.

Monney à 0''06 du podium

Deuxième meilleur Suisse, Alexis Monney a terminé 4e de cette course, à 0''66 du vainqueur et à 0''06 de Vincent Kriechmayr. Le Fribourgeois finit 7e du classement de la discipline, en retrait par rapport à sa 3e place finale lors de la Coupe du monde 2024/25.

Un seul autre Helvète, Stefan Rogentin (6e à 0''89), a pu inscrire des points (réservés au top 15 lors des finales). Le Valaisan Justin Murisier, coupable d'une grosse faute après 10 secondes de course, s'est classé 22e, alors que le désormais retraité Niels Hintermann a fini 24e et dernier en ayant plus que relâché son effort.