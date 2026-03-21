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Lillehammer Suter en trouble-fête, Pirovano pour un globe insoupçonné

ATS

21.3.2026 - 04:01

Les finales de la Coupe du monde démarrent samedi, à Kvitfjell, avec les descentes.

Keystone-SDA

21.03.2026, 04:01

21.03.2026, 08:15

Si Marco Odermatt est déjà assuré de remporter le petit globe de la discipline chez les messieurs, qui seront en lice à 10h45, le suspense est entier chez les dames.

Descente de Val di Fassa. Corinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !

Descente de Val di FassaCorinne Suter grimpe sur un podium aux écarts de folie !

Laura Pirovano mène la Coupe du monde de la spécialité avant l'ultime descente de la saison (à 12h30) avec 28 points d'avance sur Emma Aicher, laquelle peut également encore espérer déloger Mikaela Shiffrin de la 1re place du général dans ces finales. Elle est une leader plus qu'inattendue.

Festival à Val di Fassa

L'Italienne de 28 ans a en effet pris les commandes grâce à son doublé signé deux semaines plus tôt à Val di Fassa, où elle s'était imposée à chaque fois avec un centième d'avance sur sa dauphine. Ce double exploit est de taille: son meilleur résultat en Coupe du monde était auparavant une 4e place.

Descente de Val di Fassa. Laura Pirovano conjure le sort, Corinne Suter face aux regrets

Descente de Val di FassaLaura Pirovano conjure le sort, Corinne Suter face aux regrets

En pleine forme, Corinne Suter espère jouer les trouble-fête. La Schwytzoise a enchaîné trois podiums en six courses après des JO compliqués pour elle, avec notamment une victoire dans la première descente de Soldeu. Sixième du super-G de Val di Fassa, la Valaisanne Malorie Blanc espère quant à elle retrouver également le top 10 en descente.

Soldeu. Incandescente, Corinne Suter récidive avec un podium en super-G !

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