Les sauteurs suisses n'ont guère brillé lors de l'étape de Coupe du monde de Sapporo. Gregor Deschwanden a décroché un modeste 29e rang dimanche, comme Killian Peier la veille.

Deschwanden 29e du deuxième concours (illustration) ats

Non qualifié pour la seconde manche samedi, Gregor Deschwanden a cette fois-ci pu sauter une deuxième fois. Mais en se posant à 115,5 et 108 mètres, il n'a pu glaner que deux points et recule ainsi au 15e rang du classement général, avec 401 unités au compteur.

Killian Peier est quant à lui resté à quai dimanche. Le Vaudois a réussi 115,5 mètres en première manche pour terminer 31e à 1,5 point d'une place en finale. Remo Imhof (42e, 109,5 mètres) et Simon Ammann (45e, 104 mètres) ont connu le même sort.

Vainqueur pour la 9e fois de la saison samedi, le leader de la Coupe du monde Stefan Kraft a dû se contenter d'une 4e place dimanche. L'Autrichien conserve plus de 200 points d'avance sur son premier poursuivant, le Japonais Ryoyo Kobayashi, deux fois 2e à Sapporo. C'est le Slovène Domen Prevc qui a remporté le deuxième concours.

