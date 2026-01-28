Désillusion pour Loïc Meillard ! Les Norvégiens fendent la nuit

Le dernier slalom de Coupe du monde programmé avant les JO de Milan-Cortina n'a pas souri aux Suisses mercredi soir à Schladming. Meilleur Helvète, Tanguy Nef a terminé 9e d'une course gagnée par le Norvégien Henrik Kristoffersen.

🇫🇷 Clément Noël sur le podium du dernier slalom avant les Jeux Olympiques ! Le Français prend la 3e place à Schladming, à 54 centièmes de Henrik Kristoffersen, vainqueur très ému #ChaletClub pic.twitter.com/xlvXP3zekE — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 28, 2026

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Septième dimanche dernier à Kitzbühel, Tanguy Nef a confirmé sa remarquable régularité en enchaînant un sixième Top 10 en neuf slaloms disputés cet hiver. Mais le Genevois de 29 ans devra encore patienter avant de connaître enfin les joies d'un podium sur le Cirque blanc.

Onzième de la manche initiale, Tanguy Nef a pourtant parfaitement négocié les deux tiers du second parcours. Mais il a payé très cher une faute commise juste avant le «plat»: il a concédé 0''14 sur la ligne à Alex Vinatzer, en tête à son passage et 7e de ce slalom, alors qu'il possédait une marge de 0''63 au dernier intermédiaire.

Une élimination qui coûte cher

Troisième de la première manche à 0''44 du leader provisoire Atle Lie McGrath, le vainqueur du géant de la veille Loïc Meillard est quant à lui parti à la faute en finale. Le skieur d'Hérémence, déjà éliminé à Gurgl et à Adelboden cette saison, a sans doute vu ses rêves de petit globe s'envoler: il accuse désormais 140 points de retard sur le leader du classement de la discipline Atle Lie McGrath alors qu'il ne reste que deux slaloms à disputer.

Deuxième de la manche initiale, Henrik Kristoffersen n'a en revanche pas failli sous les projecteurs de Schladming. Le Norvégien a cueilli son premier succès de la saison au meilleur moment, juste avant le grand rendez-vous olympique, triomphant pour la cinquième fois en slalom sur la Planai. Il a devancé de 0''34 Atle Lie McGrath (2e), le Français Clément Noël complétant le podium (à 0''54).

Slalom de Schladming : l’émotion de Kristoffersen après son succès 28.01.2026

Yule 17e

Les deux autres Suisses présents en deuxième manche ont fini hors du top 15. Daniel Yule, qui a validé son ticket pour les JO in extremis en terminant 12e à Kitzbühel, n'a pas témoigné du relâchement escompté au lendemain de l'officialisation de sa sélection. Le Valaisan, 22e sur le premier tracé, a certes gagné cinq rangs mais surtout grâce aux sorties de piste (neuf en deuxième manche).

Qualifié de justesse pour la deuxième manche avec le 29e temps, Ramon Zenhäusern n'a pas su profiter de conditions idéales sur un second parcours qui n'avait pas encore marqué. Le Haut-Valaisan, 20e - mais avant-dernier classé- au final, a rallié l'arrivée avec 1''27 de retard sur le premier partant Benjamin Ritchie. Celui-ci a pourtant prouvé qu'une «remontada» était possible en terminant 13e.

Rochat échoue en 1re manche

Le Vaudois Marc Rochat, qui devra comme Ramon Zenhäusern se contenter du rôle de téléspectateur pendant les Jeux, avait quant à lui échoué dès la première manche (38e, à 0''30 du Top 30). Matthias Iten, héros du slalom d'Adelboden (6e), a quant à lui connu l'élimination sur le premier parcours pour la deuxième fois consécutive après Kitzbühel.

Sur le même thème

Le skieur parfait de Tanguy Nef Physique, technique, personnalité, casque et coupe de cheveux : le slalomeur genevois Tanguy Nef «construit» son skieur parfait. 12.11.2025