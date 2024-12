Les fondeurs suisses ont brillé en ouverture de l'étape de Coupe du monde de fond de Davos. Janik Riebli et Valerio Grond ont terminé au 2e rang du sprint par équipe chez les messieurs, Anja Weber et Nadine Fähndrich se classant quant à elles 3es chez les dames.

Janik Riebli (à gauche) et Valerio Grond (à droite) ont terminé deuxième. KEYSTONE

Keystone-SDA, ats ATS

Auteur du meilleur temps combiné à l'occasion de la qualification, Janik Riebli et Valerio Grond ont réalisé la course quasi parfaite en finale. Ils n'ont cependant rien pu faire face aux favoris, les Norvégiens Paal Golberg et Johannes Hösflot Klaebo, vainqueurs de cette course disputée en skating avec 1''75 d'avance.

Pour le duo Riebli/Grond, il s'agit du deuxième podium commun à ce niveau dans un sprint par équipe. Les deux compères avaient obtenu une 3e place à Livigno en janvier 2023. A noter que le Fribourgeois Antonin Savary s'est classé 9e de ce sprint par équipe davosien, associé à Noe Naeff.

Anja Weber et Nadine Fähndrich ont quant à elles arraché la 3e place de l'épreuve féminine, remportée par le duo suédois Emma Ribom/Jonna Sundling qui a survolé les débats en finale. Fähndrich a livré un dernier relais remarquable pour conserver 0''4 d'avance sur l'Allemagne (4e).

Ce podium est le cinquième pour la Suisse en sprint par équipe chez les dames. Nadine Fähndrich était déjà impliquée lors des quatre premiers, à chaque fois au côté de la retraitée Laurien van der Graaff, notamment lors des Mondiaux 2021 où la paire helvétique avait conquis l'argent.