Les Suisses sont en embuscade après la 1re manche du géant des Mondiaux à Saalbach. Loïc Meillard et Marco Odermatt figurent en effet aux 2e et 3e rangs derrière le Norvégien Timon Haugan.

Loïc Meillard très bien placé pour viser le podium. ats

Keystone-SDA, ats ATS

Parti avec le dossard no 11, Haugan est venu déloger le duo helvétique. Il a amélioré le chrono établi par Meillard de 0''02 et a laissé Odermatt, tenant du titre, à 0''24. Mais tout reste donc possible avant la 2e manche prévue en début d'après-midi (13h15).

Un autre Suisse peut encore rêver de podium: Thomas Tumler figure à la 6e place, avec 0''63 de retard sur le leader, à égalité avec l'Italien Luca de Aliprandini. Pas moins de dix skieurs ont bouclé leur parcours dans la même seconde.

Dernier Helvète en lice, Luca Aerni a été très rapidement éliminé, après quelques portes seulement.