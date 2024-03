Les Suissesses de la skip Silvana Tirinzoni ont remporté leur 2e match du championnat du monde à Sydney au Canada. Elles ont battu les Etats-Unis 10-3.

Les Suissesses de la skip Silvana Tirinzoni ont remporté leur 2e match du championnat du monde. KEYSTONE

Les Américaines ont bien commencé en menant 3-1 après trois ends. Mais seulement trois ends plus tard, elles ont fini par abandonner. Sans doute énervées, les quadruples championnes du monde Carole Howald, Selina Witschonke, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ont répliqué avec un coup de quatre avant de voler respectivement trois et deux pierres.

Les Suissesses joueront leurs deux prochains matches lundi contre l'Estonie et la Turquie.

ATS