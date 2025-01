Lors de la descente de Kitzbühel samedi dernier, Stefan Rogentin s'est élancé avec le dossard numéro 1. Mais juste avant de s'engager sur la Streif, le skieur suisse a été perturbé par un drone.

Sandro Zappella/trad Clara Francey

Ces derniers jours, Stefan Rogentin a vécu des moments riches en émotions. Tout commence à Wengen, où le skieur grison subit une lourde chute à l'entraînement. Mais seulement trois jours plus tard, il réalise l'exploit de monter sur le podium en super-G.

Et rebelote à Kitzbühel, où le trentenaire brille à nouveau en super-G en décrochant la troisième place, avant de vivre une véritable désillusion le lendemain lors de la descente. Avec une modeste 39e place, il repart sans aucun point. Cette contre-performance pourrait-elle être liée à l'incident survenu au départ ?

Un drone trop curieux

Des images télévisées ont en effet dévoilé une situation inhabituelle : alors que Stefan Rogentin était prêt à s'élancer, il a été filmé de très, très près par un drone. Bien que cet appareil offre des images spectaculaires destinées à montrer aux téléspectateurs la raideur impressionnante du départ, il a également eu un effet perturbateur.

Sentant sa concentration troublée, Rogentin a alors repoussé le drone avec son bâton. Une fois arrivé en bas de la Streif, le Suisse a exprimé son mécontentement, affirmant que cette intrusion l'avait dérangé dans une phase cruciale de sa préparation mentale.

«Cela ne devrait pas arriver»

Les organisateurs de la course ont reconnu leur erreur. Lors de la réunion des chefs d'équipe, Mario Mittermayer-Weinhandl, directeur de course à Kitzbühel, a présenté des excuses publiques : «Nous nous excusons auprès de Stefan Rogentin. Ce n'était pas dans le protocole et cela ne devrait pas arriver.»

Ce n'est pas la première fois qu'un incident impliquant un drone perturbe une course cette saison. Lors du slalom géant d'Adelboden, un drone s'était écrasé sur la piste, à quelques mètres à peine du skieur allemand Jonas Stockinger.